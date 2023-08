'El Gran Chef Famosos': estos son los 6 participantes que completan el elenco de la tercera temporada

‘El Gran Chef Famosos’ quedó listo para iniciar su tercera temporada este lunes 14 de agosto a las 8.00 p. m. Asimismo, el reality de cocina confirmó a los seis últimos participantes, quienes deberán probar sus conocimientos en la gastronomía nacional e internacional.

En efecto, por medio de una promoción emitida el último martes, el programa dio a conocer la lista final de los concursantes de esta nueva edición conformada por las actrices Mayra Goñi y Milena Vásquez, el actor Armando Machuca, la periodista Fátima Aguilar, el comunicador Christian ‘El loco Wagner’ y la influencer Beatriz Martinez ‘Herbolaria’.

Ellos seis se suman a las actrices Leslie Stewart y Sirena Ortiz, los conductores de televisión Santi Lesmes y Rocky Belmonte, la ex vedette Mariela Zanetti y el ‘tiktoker’ peruano Josi Martínez.

Estos 12 ‘famosos’ deberán someterse a las pruebas culinarias más difíciles impuestas por el jurado que será nuevamente integrado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, según confirmó el avance lanzado por ‘El Gran Chef Famosos’.

Leslie Stewart, Mariela Zanetti, Sirena Ortiz, Santi Lesmes, Rocky Belmonte y Josi Martínez. | Fuente: Latina

'El Gran Chef Famosos' confirmó su tercera temporada para el lunes 12 de agosto. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

“Ya estaba todo coordinado. Ya estamos listos para empezar”, se les escucha decir a Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli en el avance promocional. “Bueno a mí, la verdad, me obligaron. Yo no quería estar aquí”, dijo Javier Masías, quien añadió: “¿ósea voy a tener que probar otra vez todos estos platos? Ni hablar, yo ya estoy harto”.

Anteriormente, también se confirmó la presencia del conductor José Peláez en ‘El Gran Chef Famosos’. Esto, luego de días de intriga donde se especulaba su salida del reality. “Prepárense porque esta temporada el caos continúa y la diversión también”, expresó en el registro audiovisual.

‘El Gran Chef Famosos’ a punto concluir su segunda temporada

‘El Gran Chef Famosos’ está a pocos días de terminar su segunda temporada. Ya solo quedan cinco participantes, quienes buscan llegar a la gran final de este sábado 12 de agosto. Mauricio Mesones, Ale Fuller, Laura Spoya, Mr. Peet y Natalia Salas, son los cinco ‘famosos’ que siguen con vida en la competencia hasta la fecha. Esto, luego de la eliminación de Mónica Torres, quien no pudo contener las lágrimas.

"He encontrado personas maravillosas, me encontré con la cocina. Me di cuenta de que he vuelto a enamorarme de la cocina. Gracias Giacomo por todos tus consejos, gracias, Nelly por tu cariño y ternura, Javier, amo tu acidez en los comentarios. Peláez, te adoro", expresó la actriz peruana tras despedirse de sus compañeros y los jueces.