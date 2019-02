Beto Ortiz tendrá a Poly Ávila como su siguiente invitada en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

Beto Ortiz sigue apostando por el caso de la polémica 'fiesta de chicos reality' para su programa "El valor de la verdad". Tras tener a Nicola Porcella en el sillón rojo, confirmó que su siguiente invitada será Poly Ávila, la primera modelo en denunciar haber sido dopada en la fiesta celebrada en Asia.



"Habla por primera vez y con nuevas pruebas rompe su silencio", dice el spot publicitario que compartió el conductor en su cuenta de Instagram.



Como se recuerda, la modelo argentina Poly Ávila denunció que el viernes 25 de enero fue a una parrillada donde le dieron (sin su consentimiento) anfetaminas. Según su versión, se la habrían colocado en pastilla dentro de su bebida. "Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó", comentó a través de un video.

Tras ello, la modelo señaló que dejará el tema en manos de su abogado.

Semanas después, la modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, denunció que también fue drogada durante la fiesta en Asia.

LÍDER DEL RÁTING

"El valor de la verdad" lideró el ránking del sábado 16 de febrero en su regreso a la televisión con Nicola Porcella. Sus declaraciones, relacionadas a las denuncias realizadas por Poly Ávila y Claudia Meza, llegaron a los 21,3 puntos de ráting.

Beto Ortiz jugó sus cartas teniendo al 'chico reality' del momento. Él completó las 21 preguntas del programa y dijo que no cobraría el premio. Como parte del cuestionario, Porcella dijo haber estado borracho en la fiesta. En relación a Poly y Claudia, negó que las haya drogado ─salió verdad según el polígrafo─ además dijo nunca haber drogado a alguna chica (verdad según el polígrafo).

Durante el programa de "El valor de la verdad", Nicola Porcella también reveló que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobre llevar esta enfermedad. "Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo a Beto Ortiz.