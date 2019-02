Claudia Meza le respondió a Nicola Porcella luego que este pusiera en duda que ella y Poly Ávila fueron drogadas. | Fuente: Instagram

Luego de que Nicola Porcella contara su verdad ─en "El valor de la verdad" y en un programa de ATV─ la modelo Claudia Meza asistió al espacio "Magaly TV: La firme" para responderle al ex chico 'reality' quien refutó algunas de sus declaraciones.



"Él [Porcella] me presionaba para tomar el Jager [...] Después de que tomo el Jager me siento mareada, voy al cuarto donde estaba Poly Ávila [y se desmaya]. Cuando me despierto, Nicola está tratando de reanimarme. Él me ha visto desmayada. Me he levantado mareada y veo a Nicola arrodillado junto a Poly para pedir que no llame [a André Castañeda]", contó la Miss Perú Trujillo en el programa de Magaly Medina.

Las inconsistencias entre ambas declaraciones son que Nicola Porcella ha asegurado que no obligó a nadie a tomar, que no vio a la modelo desmayada, que vio a Poly normal, entre otras. Previamente, puso en duda las denuncias de Claudia Meza y Poly Ávila de haber sido drogadas en la fiesta en Asia.

Por su parte, Magaly Medina indicó que este caso ya se encuentra en la Fiscalía. La conductora lo invitó al programa. "Vente acá, siéntate y enfréntate. Contesta las preguntas. Las inconsistencias no me gustan y yo me las tomo con seriedad [...] Lo que quieren saber estas chicas es quién lo hizo [las drogó]", señaló.

PELEA POR EL RÁTING

"El valor de la verdad" lideró el ránking de programas más vistos del sábado 16 por la noche. La participación de Nicola Porcella contando su testimonio sobre las denuncias realizadas por Poly Ávila y Claudia Meza, registró 21,3 puntos de ráting.

Mientras que Gisela Valcárcel, con la pedida de mano de Sheyla Rojas y Pedro Moral, se quedó en el tercer puesto con un promedio de 9,6 puntos de ráting.

PORCELLA CON BETO

En su primer episodio de regreso a la televisión, "El valor de la verdad" contó con Nicola Porcella como primer invitado. El 'chico reality' respondió 21 preguntas, las cuales tenían que ver con su participación en la polémica 'fiesta de chicos reality'.

En relación a Poly Ávila y Claudia Meza, negó que las haya drogado ─salió verdad según el polígrafo─ además dijo nunca haber drogado a alguna chica (verdad según el polígrafo).

Durante el programa de "El valor de la verdad", Nicola Porcella también reveló que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas ─tres antidepresivos y un ansiolítico─ al día para sobre llevar esta enfermedad.

EL CASO DE POLY ÁVILA Y CLAUDIA MEZA

El pasado 6 de febrero, la argentina Poly Ávila denunció, en su cuenta en Instagram, haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la playa de Asia. Según su versión, fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', contó Ávila. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado dentro de su bebida.

Días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, dijo que también fue drogada durante dicha fiesta. Ella acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia