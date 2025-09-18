Magaly Medina sobre la advertencia legal de Maju Mantilla: "Lo que decimos está sustentado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla utilizó sus redes sociales para manifestar su cansancio frente a los rumores que se dispersan sobre su vida personal, especialmente los relacionados a su separación de Gustavo Salcedo. Por ese motivo, la conductora de Arriba mi gente advirtió que se reservará el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundan este tipo de especulaciones.

Tras este pronunciamiento, Magaly Medina utilizó las cámaras de su programa para deslindarse de la advertencia, señalando que, aunque los rumores se intensificaron tras las declaraciones de Salcedo en su espacio televisivo, ella cuenta con pruebas que comprometen a la ex Miss Perú.

Medina señaló que cuenta con información respaldada

"Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos forma de probar cómo fuimos, cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas", dijo la figura de ATV.

Explicó además que en su programa no emitieron los chats privados que circularon en algunos medios digitales, debido a que eran de carácter íntimo. Sin embargo, advirtió que quienes los publicaron podrían ser denunciados por violación a la intimidad y difamación.

"Dicen que esos chats los habría alcanzado el mismo esposo de la conductora, pero igual, aunque te los mande Dios, no puedes difundirlos porque son privados", expresó Medina.

Magaly Medina cuestiona que Maju Mantilla haya generalizado en su pronunciamiento

Magaly reiteró que no se considera aludida por la advertencia legal de Mantilla, ya que, según dijo, todo lo informado proviene de una investigación y no de chismes.

"Nosotros investigamos durante meses y corroboramos la información con nuestras fuentes. A diferencia de muchos, aquí no trabajamos con rumores de pasillo. Lo que decimos está sustentado", recalcó.

Finalmente, cuestionó que Mantilla generalizara en su mensaje dirigido a los medios.

"Ella debió salir a decir que esos chats eran falsos, pero en lugar de eso, engloba a todos. Hay quienes la han vinculado de manera aventurera, pero no es nuestro caso. Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos", afirmó.

Maju Mantilla cansada de rumores sobre vínculos extramatrimoniales

Maju Mantilla mostró su enfado ante las especulaciones de vínculos con terceras personas durante su matrimonio con Gustavo Salcedo. Por medio de sus historias en Instagram, la exreina de belleza compartió un video donde rechazó los rumores propalados en algunos medios de espectáculos afirmando que demandará a aquellos que vienen hablando del tema.

"¿Cómo están? Buenas tardes. Yo, la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí. Creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron", exclamó la ex Miss Mundo.

Del mismo modo, la conductora de Arriba Mi Gente anunció que tomará medidas legales contra aquellos comunicadores que sigan especulando sobre su vida privada.

"Lo hacen de forma constante todos los días vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacía mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes", concluyó.

La ex reina de belleza hace advertencia a medios de comunicación. | Fuente: Instagram: Maju Mantilla