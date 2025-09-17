Últimas Noticias
"Tomaré acciones legales": Maju Mantilla se enfada ante rumores sobre vínculos extramatrimoniales

Maju Mantilla se enfada y rechaza vínculos extramatrimoniales tras su separación de Gustavo Salcedo.
Maju Mantilla se enfada y rechaza vínculos extramatrimoniales tras su separación de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram (majumantilla)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Todos los días me vinculan con terceros de forma maliciosa", expresó Maju Mantilla mostrando su molestia ante especulaciones de presunta infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla anuncia que tomará
Maju Mantilla anuncia que tomará "acciones legales" ante especulaciones de presunta infidelidad. | Fuente: Instagram (majumantilla)

Maju Mantilla mostró su enfado ante las especulaciones de vínculos extramatrimoniales durante su matrimonio con Gustavo Salcedo. Por medio de su cuenta de Instagram, la exmodelo expresó su molestia con los medios y comunicadores que vienen hablando del tema. 

"¿Cómo están? Buenas tardes. Yo, la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí. Creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron", exclamó la exMiss Mundo. 

Del mismo modo, la conductora de Arriba Mi Gente anunció que tomará medidas legales con aquellos que sigan especulando sobre su vida privada. 

"Lo hacen de forma constante todos los días vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacía mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes", concluyó.

Noticia en desarrollo....

Maju Mantillla Gustavo Salcedo

