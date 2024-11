Fiorella Rodríguez e Iván Micol anuncian boda para el 2025: "Tendremos dos ceremonias"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La exconductora y actriz peruana Fiorella Rodríguez (50), anunció que se casará con el modelo español Iván Micol (29), con quien mantiene una relación de dos años. En una entrevista para el programa Más Espectáculos, la empresaria confirmó sus planes de matrimonio para el 2025.

Rodríguez y Micol, quienes compartieron públicamente su historia de amor desde 2022, planean celebrar dos ceremonias para incluir a ambas familias.

"Todos los días me propone matrimonio, todos los días. Estamos buscando algo pequeño porque aquí vamos a hacer algo pequeño. Van a ser dos bodas, una acá, algo pequeñito", manifestó Rodríguez.

"Hemos pensado una aquí para la familia de aquí y otra en España, para que las dos familias puedan disfrutar del momento", añadió Iván.

¿Cómo nació el romance entre Fiorella Rodríguez e Iván Micol?

Todo empezó en el ciberespacio. Fiorella Rodríguez conoció a Iván Micol por Instagram. Fue él quien empezó a seguirla en la red social y a comentar sus publicaciones; ella, se limitaba a agradecerle, pues en aquel entonces todavía estaba saliendo de su última relación con Jean Pierre Díaz.

"Pero una vez que hice pública mi separación, comenzamos a conversar de manera más seguida", reveló la exconductora. A partir de entonces, empezó a hablar con Micol a diario. "Un día Iván me pregunta si pensaba viajar a España y le respondo afirmativamente, porque desde hace tiempo tenía un ticket para Madrid", contó.

Natural de Murcia, el modelo iba a estar cinco horas en Madrid. De modo que esa fue la ciudad elegida para que ambos pudieran conocerse en persona. ¿Qué ocurrió entonces? "Fue muy lindo porque todo se dio con mucha confianza", detalló Fiorella Rodríguez. "Apenas nos vimos sonreímos, nos abrazamos, hubo las ganas de estar juntos", agregó.

Según Iván Micol, ese primer encuentro lo dejó anonadado. "Ver que era real, que era la mujer de las fotos, que de verdad existía, me dejó sin palabras, no supe qué decir, me quedé en silencio", recordó. Y Rodríguez agregó: "Apenas lo vi supe que había conocido a una persona increíble, nunca antes había sentido una conexión similar, con tanta complicidad y confianza".