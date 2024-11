Magdyel Ugaz evalua su permanencia en 'Al fondo hay sitio': "Mi contrato es hasta diciembre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿El adiós de Teresita? Magdyel Ugaz, conocida por interpretar a Teresa Collazos en Al fondo hay sitio (AFHS), dijo que su continuidad en la serie aún es incierta. Contó que su contrato con la producción finaliza en diciembre de este año y cabe la posibilidad de que pueda decir adiós a su personaje.

Además, reconoció que está abierta a evaluar otras oportunidades laborales, por lo que su continuidad en el papel que la hizo popular dependerá de las conversaciones que tenga con el equipo de producción.

"Mi contrato con la serie es hasta diciembre y estamos ahí, vamos a conversar", señaló a Trome.

Magdyel Ugaz dispuesta a que nuevas generaciones tomen el protagonismo

A propósito de los cambios en el elenco y las salidas de Adolfo Chuiman y Mónica Sánchez, intérpretes de larga trayectoria en Al fondo hay sitio, Magdyel ve con buenos ojos la llegada de nuevos actores a la serie.

En esa línea, la actriz se mostró dispuesta a ceder el protagonismo a las nuevas generaciones, considerando que estos cambios podrían aportar frescura a la trama.

"Gracias a Dios la serie sigue liderando. Que venga más gente a ayudarnos, estoy dispuesta a que nuevas generaciones tomen el protagonismo y yo de vez en cuando salir en una que otra escena", expresó Ugaz.

Magdyel Ugaz presentó a su pareja en redes sociales

A mediados de septiembre, Magdyel Ugaz compartió una cariñosa publicación en su cuenta de Instagram dedicada a su novio. La actriz, de 40 años, presentó publicamente a su pareja con un emotivo video acompañado de la canción Mi ángel del cantante Ezio Oliva.

En la publicación, la figura de la televisión peruana demostró su amor por su compañero y resaltó la conexión especial que han logrado a pesar de sus diferencias. "Y a pesar de que yo no conocía tu nombre, yo te llamaba con el corazón", escribió, citando una estrofa de la canción que acompaña el video.

Por si fuera poco, Magdyel Ugaz admitió que su relación la llevó a replantear sus ideas sobre el amor.

"Somos tan distintos y sin embargo cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida", precisó la actriz. "Me hiciste replantear lo que creía saber". agrega.

La dedicatoria culminó con una frase que bien puede resumir el vínculo actual entre ambos: "Caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso".

Magdyel Ugaz presenta a su novio en Instagram.

