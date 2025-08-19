Mayra Goñi es captada besando a joven streamer 'Neutro' y desata rumores de romance

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mayra Goñi viene desatando rumores de romance con Arturo Fernández, el popular streamer peruano conocido como ‘Neutro’. La actriz de Ven, baila, quinceañera y Los Vilchez apareció junto al joven influencer de 20 años saliendo de una conocida discoteca en Barranco para dirigirse a una vivienda.

Según informó Amor y fuego, Mayra Goñi y ‘Neutro’ fueron vistos en los exteriores del local a las 5 de la mañana el último fin de semana. Goñi lucía un llamativo traje negro y unas botas con tacones altos del mismo color. Por su parte, Fernández estaba con una gorra negra y un polo oscuro.

Los dos caminaron por la vereda acompañados de dos guardaespaldas. Enseguida, la exparticipante de El gran chef famosos subió a un auto.

“Él sube al auto. Luego de un recorrido, deja a Mayra Goñi en una casa. Le extiende la mano y le ayuda a bajar”, señaló el programa de espectáculos.

Luego el reportaje mostró a ‘Neutro’ tocándole la cintura a la actriz de 32 años mientras ella le respondía dándole un beso en la boca, demostrando así la confianza y complicidad entre los dos. ¿Estarán en una relación? Veremos.

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron la telenovela Ven, baila, quinceañera. | Fuente: Instagram (mayragoni)

Mayra Goñi negó supuesto romance con streamer ‘Neutro’: "Me da vergüenza"

Mayra Goñi negó en diversas oportunidades tener una relación con el streamer Arturo Fernández, conocido como ‘Neutro’. La recordada actriz de Yuru, la princesa amazónica consideró al influencer ser muy joven para ella.

“Si fuera un poquito más grande, quizá habría más posibilidad, pero me da vergüenza salir con mi chibolo pues ahí, a la calle. Todo chiquito, así 20 años. Me siento como la madrastra”, expresó Mayra en una entrevista en Onda Cero semanas atrás.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos. Meses atrás, la actriz y el streamer fueron captados discutiendo afuera de una discoteca en Lince.

Del mismo modo, los dos participaron en una transmisión en vivo donde terminaron esposados y dándose un beso producto del reto del juego generando las primeras especulaciones sobre un romance.

Mayra Goñi protagonizará nueva telenovela inspirada en María la del Barrio

Mayra Goñi regresará a la televisión. La actriz y cantante peruana protagonizará Valentina valiente, una nueva telenovela nacional inspirada en María la del Barrio, el icónico programa de Televisa protagonizado por Thalía y que llevo a la mexicana a la fama mundial.

Esta nueva producción, anunciada por Latina para lanzarse el 2026, tendrá a Mayra Goñi como su principal protagonista, y, además, ella será la encargada de realizar las canciones que acompañarán la serie.

La propia Mayra Goñi compartió en sus redes sociales el anuncio hecho por el gerente de Latina, Erick Jurgensen, acompañado de la frase: "Se viene mi novela".

Eso no es todo. La también influencer difundió en sus historias en Instagram un breve video dentro de un estudio donde anunció que ya viene grabando las canciones para la nueva telenovela donde será la protagonista. "Grabando las canciones para la novela", escribió Mayra con un emoji de corazón. En el video también se escuchó a la artista cantando lo que sería el tema principal del programa.