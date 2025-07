Furrey reaparece tras atropello y sorprende con emotivo video desde la clínica: "Me siento mucho mejor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, reapareció mostrando una clara mejoría. Por medio de un video, el streamer afirmó sentirse “mucho mejor” luego de tres semanas de estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

“Hola a todos. Sigo en pie. Sigo mejorando todavía. Ya voy más de tres semanas aquí en recuperación. Como me escucharán recién puedo hablar. De volver a usar mis manos y mi cuerpo porque he estado dormido todo este tiempo. Me siento mucho mejor. En especial gracias a ustedes. Muchas gracias por su cariño”, expresó.

Noticia en desarrollo….

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis