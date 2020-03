Gigi Mitre se pronunció sobre el desempeño de Ethel Pozo como conductora de televisión. | Fuente: Composición

La cuarentena generada por el avance del nuevo coronavirus ha producido más de una forma de entretenimiento a través de las redes sociales. Las transmisiones en vivo a través de Instagram son cada vez más frecuentes y la última que realizó Rodrigo González dejó sorprendidos a sus seguidores.

Y es que su invitada fue nada menos que Gigi Mitre, su excompañera televisiva, con quien conversaron sobre las actuales figuras de la televisión peruana. La dupla se refirió, así, al desempeño de Ethel Pozo como presentadora televisiva.

“No la conozco, pero yo creo que si está en la tele, es porque su mamá es la dueña de los programas”, dijo Mitre sobre la hija de Gisela Valcárcel. “Hay público para todos y si hace buen ráting, en buena hora. Cada uno tiene su público, yo creo que si está ahí, es por su madre. No tiene nada de malo, pero cada quien”, añadió.

Por su lado, Rodrigo González, conocido también como ‘Peluchín’, aprovechó la oportunidad para señalar que Ethel Pozo “no trasciende” como conductora. “De ella depende y del público, si la acepta o no. Es buena productora, envuelve bonito el regalo, pero delante de cámaras resuelve, pero no traspasa. No es mala, pero no va, no trasciende”, afirmó.

Rodrigo González hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram y Gigi Mitre fue su invitada. | Fuente: Captura de pantalla

YO ME QUEDO EN CASA

Como se recuerda, hace unos días, Rodrigo González compartió un videoclip en el que se sumaba al lema “Yo me quedo en casa”, campaña que busca crear conciencia entre las personas para que respeten la cuarentena obligatoria.

En las imágenes compartidas desde su cuenta de Instagram, puede verse a figuras de la televisión como Magaly Medina, María Pía Copello, Rebeca Escribens, entre otras, describiendo la experiencia del confinamiento y haciendo un llamado a permanecer en nuestros hogares.

“Ya estamos todos en cuarentena oficial, comprometidos con frenar el avance del virus… Quédate en casa”, indicó en su video el popular ‘Peluchín’. “No te lleves todo el papel o todos los víveres cuando salgas de compras. Usemos la tecnología para compartir amor, esperanza, empatía”, puntualizó.