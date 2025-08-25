Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: su historia de amor, su boda, polémicas y la separación de la exMiss Mundo y el empresario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla dejó peculiar video en TikTok antes de que su esposo Gustavo Salcedo revelara su separación. | Fuente: TikTok (majumantillaoficial)

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo han venido siendo el centro de atención en los principales medios —y programas— de espectáculos luego de que este último confirmara su separación de la exMiss Mundo tras “varios meses transcurridos, una conciliación firmada y todo tipo de emociones procesadas”. Esto, a dos años de un supuesto ‘ampay’ del empresario de 43 años yendo a un hotel con la joven deportista Mariana de la Vega.

La propia Maju Mantilla ratificó este lunes la separación con su todavía esposo después de 13 años de matrimonio y con dos hijos en común. La exreina de belleza reapareció en el programa Arriba mi gente luego de dos días de ausencia. “Estos días han sido complicados, para mi familia y para mí”, comenzó diciendo la trujillana.

“Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones o juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema. No lo voy a hacer. Solo quiero agradecerles su cariño y, sobre todo, su comprensión. Estamos aquí para seguir trabajando”, comentó.

De acuerdo con Magaly Medina, ambos viajaron juntos a Argentina poco antes de conocerse su separación.

Por su lado, Maju Mantilla compartió una última foto de Salcedo en un paseo junto a sus hijos celebrando las fiestas patrias, lo que sospecharía un presunto intento de la pareja de volver a juntarse. Sin embargo, ya los dos anunciaron el fin de su relación.

A continuación, revisa la historia de amor, el matrimonio, las polémicas, y el anuncio de ruptura de una de las parejas más consolidadas de la farándula.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron el 4 de febrero de 2012. | Fuente: Instagram

Maju Mantilla, su romance y matrimonio con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron el 2004 en una sesión de fotos para una campaña publicitaria en la que ambos estuvieron. Ese año, Salcedo destacó por participar en la competencia de remo de los Juegos Olímpicos de Verano mientras que Mantilla estaba a vísperas de coronarse como Miss Mundo, llevándose todos los reflectores.

En ese momento, formaron una amistad que se volvió romance un año después. Maju había terminado una relación anterior. Por su parte, el exdeportista insistió en invitarla a salir luego de la coronación de la peruana.

"Él me dijo que me había visto en la televisión, en los diarios, que estaba sobrada. Yo estaba por irme a Londres y me invitó a salir, a un montón de lugares. Así comenzamos como enamorados. Luego de unos días de salir, me presentó a sus padres", declaró la modelo en el programa Estás en todas, tiempo atrás.

El 19 de enero de 2012, Maju y Gustavo sellaron su amor con una boda civil en la Municipalidad de San Borja, en Lima. El 4 de febrero, la pareja decidió realizar una boda religiosa en Trujillo donde Mantilla apareció del brazo de su padre hacia el altar ante más de 300 invitados en la hacienda Saldaña.

Los dos empezaron a compartir sus actividades como esposos en sus redes sociales, dando a conocer el nacimiento de sus dos hijos. Es así como el 2017 deciden celebrar su renovación de votos intercambiando anillos y promesas en la parroquia Santa Rita de Casia en Miraflores, en Lima.

Gustavo Salcedo fue visto entrando a un hotel con la deportista Mariana de la Vega. | Fuente: Instagram

Gustavo Salcedo y su supuesta infidelidad a Maju con una deportista peruana

Todo iba bien en el matrimonio de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla hasta que el programa Magaly TV: La Firme difundió unas imágenes del empresario ingresando al gimnasio de un hotel acompañado de una deportista peruana identificada como Mariana de la Vega.

El programa de espectáculos grabó al esposo de Mantilla manejando su camioneta al lado de la joven, quien estaba de copiloto. El hecho sucedió el 18 de julio de 2023.

Los dos se trasladaron de Miraflores rumbo al Hotel Westin en San Isidro. Según dio a conocer Magaly Medina, los dos se seguían en Instagram mandándose mensajes que revelarían algo más que una amistad.

Por su parte, Gustavo Salcedo negó haber cometido un acto de infidelidad afirmando que va a dicho gimnasio desde hace 5 años y que la propia Maju Mantilla estaba enterada de su salida con la deportista.

"Maju está al tanto del tema. Si quisiera hacer algo a escondidas no iría al Westin, no tengo nada que ocultar (…) Para que quede claro, ir a ese hotel no es ir al hotel, también es ir al gimnasio. Ella (Mariana) ha estado en el matrimonio, fue pareja de un amigo mío y no hay nada con ella. Yo soy deportista, ella también, solo fue estrictamente deportivo", manifestó a las cámaras de Amor y fuego.

Asimismo, Maju sacó un comunicado revelando su apoyo a Gustavo afirmando que este no le fue infiel. "Lo que se viene divulgando en la prensa sobre mi esposo Gustavo, quiero señalar que él ya hizo su descargo público y para nosotros es suficiente. Ante esta situación quiero expresar que tiene mi respaldo absoluto", expresó la modelo.

Anteriormente, Maju Mantilla reveló estar distanciada de su esposo Gustavo Salcedo tras 'ampay'. | Fuente: Instagram

Maju Mantilla y su distanciamiento de Gustavo Salcedo tras supuesto 'ampay'

Después del supuesto 'ampay' difundido por Magaly Medina, Maju Mantilla reveló que su matrimonio con Gustavo Salcedo no estaba pasando por un buen momento tras lo sucedido.

"Quiero decir que agradezco la preocupación de todos ustedes, pero no voy a hablar de mi vida privada. Es algo que me compete a mí y a mi familia. Entiendo su trabajo, pero no puedo hablar más de eso”, declaró la personalidad a la prensa saliendo de un centro comercial en agosto de 2023.

En aquella ocasión, Mantilla aceptó estar distanciada del empresario. "Las conversaciones se hacen en privado, no pudo exponerlas (…) Sí, estamos distanciados”, dijo la modelo a El Popular.

En julio de 2024, Maju se sinceró sobre lo sucedido con su esposo señalando que nunca perdonaría una infidelidad. "Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación", señaló en una entrevista con Ricardo Rondón.

Es así como la recordada Miss Mundo deslizó que se tomaría un tiempo para pensar en el desenlace de su matrimonio con Gustavo Salcedo.

"Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos, quienes están conmigo en todo momento", declaró Mantilla precisando que pensó en dejar la televisión después de la presunta infidelidad del padre de sus hijos.

Maju Mantilla reapareció en programa Arriba mi gente tras separarse de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram (majumantilla)

Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo pusieron fin a su matrimonio. El empresario confirmó la noticia mediante un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el tiempo compartido con la exreina de belleza y recalcó que ambos mantendrán el compromiso de ser buenos padres.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, se lee en el pronunciamiento difundido el último miércoles.

Salcedo destacó los años compartidos con la recordada Miss Mundo 2004 y reafirmó su compromiso como padre. “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres, tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, sostuvo.

El comunicado cerró con un pedido de discreción: “Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.

Por otro lado, Mantilla no se pronunciaba sobre la separación hasta el día de hoy. No obstante, diversos usuarios hicieron notar un curioso video de la modelo en TikTok donde ya habría puesto punto final a su romance con Salcedo.

“Así que tú historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo quien te dejó. Esa historia era al revés”, se escucha en el video de Majo haciendo un breve playback de la canción La Historia del reguetonero cubano El Taiger.