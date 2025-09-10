Dayanita en 'El valor de la verdad': sus escándalos, exparejas y su polémica condecoración en el Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz cómica Dayanita será la nueva invitada en El valor de la verdad este domingo. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Dayanita estará en El valor de la verdad. La popular actriz cómica se sentará en el sillón rojo para hablar de sus relaciones amorosas, su entorno familiar, sus escándalos y la polémica condecoración en el Congreso por su "destacada trayectoria y su aporte al arte".

El programa conducido por Beto Ortiz difundió en sus redes sociales el primer adelanto de este domingo 14 de setiembre, mostrando a la comediante muy afligida al hablar de los maltratos que sufrió durante su infancia en Pucallpa, su ciudad natal.

Del mismo modo, la exintegrante de JB en ATV también se sinceró sobre lo que siente por una expareja. “¿Qué sientes por él? ¿Lo quieres? ¿Él te quiere a ti?”, preguntó Ortiz. “No (…) Él dice que sí”, contestó la actriz cómica. “Él te usa, no te quiere. Tú eres su cajero automático”, le recriminó el periodista.

Seguidamente, Dayanita habló de una “infidelidad” que habría cometido una de sus exparejas en contra de ella, así como los supuestos golpes y amenazas de muerte que recibió.

“¿Sabes cuál es el problema mayor? Que tú no te quieres. Porque una persona que se quiere, se hace respetar, y tú permites todas esas agresiones”, señaló Ortiz. “Le tengo mucho miedo a la soledad”, contestó la artista contando que fumaba marihuana, cocaína, entre otras sustancias para aliviar su depresión.

Dayanita hablará de la relación que tuvo con el músico Miguel Rubio. | Fuente: Facebook (Dayanita show official)

La falta de su padre, escándalos y su polémica condecoración

En otro momento, Dayanita no pudo ocultar las lágrimas al hablar de la relación que tenía con su padre fallecido.

“Quise estar abrazándolo su tumba. ¿Por qué no estuve con él cuando me necesitaba? Si él hubiera estado conmigo, no me aferraría tanto al amor que me dan las personas que conviven”, expresó la comediante.

La parte más impactante fue una pregunta directa hecha por el polígrafo: “¿Eres prostituta?”. No obstante, el adelanto no mostró la respuesta de la comediante, quien fue vinculada a una supuesta incursión en el contenido para adultos meses atrás.

Finalmente, la también animadora resaltó no saber el motivo de su polémica condecoración en el Congreso promovida por el legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón.

“No sé por qué me han condecorado. La prensa estuvo ahí. Me dijeron: '¿qué haces acá?' Yo les dije: 'Créanme, yo tampoco sé que hago acá, pero vamos para adelante'”, señaló entre risas.

Dayanita recibió reconocimiento en el Congreso por su "destacada trayectoria y su aporte al arte".Fuente: Instagram (dayanita_show)

Dayanita respondió a sus críticos: “No hice ningún escándalo”

Dayanita respondió a sus críticos luego de que el programa Magaly TV: La Firme diera a conocer que la actriz cómica estaría incursionando en el contenido para adultos luego de dejar el programa de JB.

“Hasta donde yo sé, no hice ningún escándalo. Qué la gente me haga ver de diferentes formas no es mi problema. Yo sigo para adelante”, señaló en diálogo con Amor y fuego.

Ante la consulta de si le afectan los comentarios, respondió: “Cada persona hace con su vida lo que mejor le parezca. Yo siempre voy a seguir llevando mucha alegría a las personas. Mucha felicidad a toda la familia y voy a seguir alegrando a todo el Perú”.

De igual manera, destacó el reconocimiento otorgado por el Congreso a ella y a otros artistas. “Hasta donde yo sé, hay muchos artistas acá de diferentes sectores, los que acaban de mencionar. Aquí hay cantantes, cómicos y otros sectores más”, expresó.

Por último, Dayanita reiteró su posición de seguir trabajando pese a las críticas de los últimos días.

“Voy a seguir portándome bien como lo sigo haciendo. Qué la gente me quiera ver mal o me quiera pisotear, yo no tengo la culpa. Yo sigo para adelante y con la bendición de Dios. Muy pronto seré su presidenta”, exclamó de manera jocosa.