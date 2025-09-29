Pamela Franco confiesa que Christian Cueva le pidió vivir con él en Ecuador: "Él me impulsa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco reveló que Christian Cueva le pidió que vaya con él a Ecuador. La cumbiambera afirmó que el futbolista peruano quiso que ella viajara al país norteño con el fin de convivir juntos y seguir fortaleciendo su ronance a casi un año de hacerlo público.

Fue en una reciente entrevista en el programa El reventonazo de la chola que la intérprete de Dile la verdad confesó que está pensando la posibilidad de irse a Ecuador, país donde Cueva juega por el equipo de Emelec.

“Él fue la primera persona que me dijo: ‘Pamela, me gustaría que vinieras acá (Ecuador) y yo te voy a ayudar’, para ser franca”, mencionó Franco en diálogo con la Chola Chabuca el último sábado 27 de setiembre mencionando que no descarta llevar su música tras sugerencia del propio Christian Cueva.

“Yo lo valoro mucho porque él me impulsa bastante en lo que hago”, expresó la también bailarina y empresaria deslizando la idea de poder cantar en los escenarios de Ecuador en caso decida irse con el ex volante de la selección peruana. “Yo también por ahí (…) Ya nos están abriendo las puertas”, añadió.

Christian Cueva respondió ante supuesta pedida de mano a Pamela Franco.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco y Christian Cueva se implantan 'chip de libido' para parejas

Christian Cueva y Pamela Franco se sometieron a distintos tratamientos estéticos, entre ellos la implantación del llamado "chip de libido" (chip de la libido o chip pellet), un procedimiento que, según se promociona, ayuda a mejorar la actividad sexual.

En un primer clip en TikTok, la pareja aparece abrazada y cariñosa antes del tratamiento. Luego, se muestra a Pamela en una camilla mientras recibe el implante, y en otro momento al propio Christian Cueva sometiéndose al mismo procedimiento.

El programa Amor y Fuego también difundió estas imágenes, señalando que el volante y la cantante "buscan activar la llama del amor".

En otro momento, la pareja participa de un divertido diálogo para promocionar un tratamiento que promete rejuvenecer el rostro y reducir las líneas de expresión.

“Amor, yo siento que te falta algo… una luz, una cosita", comenta Pamela Franco mientras toca el rostro del futbolista. A lo que Cueva responde en tono jocoso: "Pasar a la altura de la bomba sexy". Finalmente, la artista lo anima a someterse al procedimiento: "Así que hoy te toca, mi amor".

En otros videos, también difundidos en redes sociales, se aprecia a ambos recibiendo un tratamiento vitamínico que, según el centro, ayuda a incrementar la vitalidad y la energía.

Pamela Franco se reencontró con Christian Cueva en Ecuador

Semanas atrás, Pamela Franco compartió románticas fotografías en sus redes sociales sobre su viaje a Ecuador y su reencuentro con su pareja Christian Cueva.

Luego de rumores de un posible distanciamiento, Christian y Pamela confirmaron que su relación sigue más firme que nunca dedicándose románticos mensajes en imágenes que mostraban a la feliz pareja.

"Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió Franco en una historia en Instagram, acompañando la dedicatoria con una foto abrazando al futbolista y sonriendo a la cámara. En una segunda imagen, ambos aparecieron besándose. “Te amo hasta el fin del mundo”, añadió la cantante.

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y replicó ambas publicaciones con mensajes igual de románticos. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de las historias. En otra agregó: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.

La cantante Pamela Franco viajó a Ecuador para encontrarse con su pareja Christian Cueva.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)