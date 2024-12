Jaime Bayly se quiebra con la muerte de su mascota: "No imaginé que me dolería tanto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Bayly está pasando por un difícil momento. El reconocido presentador de televisión acaba de perder a su mascota ‘Gati’. Por medio de su cuenta oficial de YouTube, contó que su esposa Silvia Núñez del Arco lo despertó para decirle que la gata que tienen “estaba muriéndose” en el piso de su cocina.

“Bajé y la vi convulsionar. Estaba tendida en la cocina, no le quedaba más vida. Salimos a toda prisa a la clínica, tratando de salvarle la vida. Llegamos y la gatita todavía respiraba y se la llevaron a cuidados intensivos a tratar de darle unos días más de vida”, comenzó diciendo el también escritor peruano entre lágrimas.

Asimismo, el autor de No se lo digas a nadie explicó que los médicos de la veterinaria le informaron que sería mejor que él y su familia se despidan de su mascota con quien vivieron los últimos cuatro años.

“Fue un momento muy tremendo para mí. Muy doloroso, muy conmovedor, no me imaginaba que me iba a doler tanto. He llorado por ella lo que, por ejemplo, no lloré cuando se murió mi padre. Ha sido muy triste despedirme de ella”, sostuvo el último miércoles.

Jaime Bayly es un reconocido presentador de televisión y escritor peruano. | Fuente: Instagram (baylytvoficial)

Jaime Bayly sobre su mascota: “La vamos a extrañar mucho”

Por otro lado, Jaime Bayly contó que su mascota ‘Gati’ tenía catorce años y que llegó a su vida hace cuatro años. “Antes vivía en la casa de algún vecino. Decidió cambiar de casa, cambiar de familia. Qué sabia, qué genio. Siempre nos acompañó sabiamente. Aprendí mucho observándola”, señaló.

En ese sentido, el autor de Los genios precisó que “no quiere hablar de política” por no estar en condiciones. “Estoy muy golpeado. Gati, nuestra gatita, es parte de nuestra familia. Duele verla partir. La vamos a extrañar mucho”, mencionó.

Minutos después, el propio Bayly reveló que su esposa Silvia le avisó que la veterinaria le confirmó el deceso de su querida mascota. “No podía respirar a pesar de que estaba entubada. Ya no encontró fuerzas para seguir con vida. Ya no había vida en su organismo”, agregó.

¿De qué murió la mascota de Jaime Bayly?

Según detalló el propio Jaime Bayly, su mascota 'Gati' tenía un problema de hipotiroidismo y un diagnóstico de insuficiencia renal por lo cual no podía orinar con facilidad.

“No tenía hambre y caminaba débilmente. En estos últimos días ha sido tristísimo porque la vimos diezmada por la enfermedad y como que la vida se le escapaba, así que ya partió”, mencionó derramando unas lágrimas.

Finalmente, el también guionista dijo que le dará una sepultura a su mascota a quien siempre recordará con cariño. “Nuestra gatita ha muerto y estamos saliendo a la clínica para recoger su cuerpo exangüe, pero ella vivirá siempre en nuestros corazones”, concluyó.

