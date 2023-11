Silvia Núñez del Arco sobre reedición de su novela 'Hay una chica en mi sopa': "Tiene un nuevo estilo"

Silvia Núñez del Arco vino a Lima para presentar la reedición de su novela ‘Hay una chica en mi sopa’ en la Feria del Libro Ricardo Palma en el Parque Kennedy en Miraflores. La escritora estuvo en RPP Noticias este domingo donde dio detalles de los personajes de su obra que ahora representarán una versión más realista.

“Es la misma historia solo que contada de una manera distinta. Está contada con este nuevo estilo de estar más pegado a la realidad. No es una novela en sí. La presento como una novela pero muchas de las cosas que cuento acá pasaron en realidad”, manifestó la también esposa de Jaime Bayly.

En ese sentido, sostuvo que es una mujer muy diferente a comparación de cuando publicó por primera vez su novela ‘Hay una chica en mi sopa’. “Cuando presenté la primera novela yo no era mamá todavía. La maternidad me ayudó a entender la historia de la vida real, tuve mucho tiempo para reflexionar, la he podido escribir de una manera más madura”, explicó.

Asimismo, contó un breve resumen de su novela sobre Lucía, una adolescente de 12 años que cambia de colegio y que no tiene amigos, y que, además, tampoco tiene la atención de su madre hasta que conoce a Alicia, su profesora. “Ambas hacen una bonita historia de amistad pero que a ratos parece que no es amistad. La idea es que el lector saque su propia conclusión de lo que pasó en realidad entre ellas”, relató.

Silvia Núñez del Arco destaca la versión real de su novela 'Hay una chica en mi sopa'. | Fuente: Youtube (RPP Noticias)

Por otro lado, contó que escribe en las noches entre 9 y 12 de la noche y que para escribir se requiere “mucho de disciplina”. “A veces uno piensa que debe esperar que venga la inspiración para escribir pero es al revés. La inspiración viene cuando uno ya está escribiendo”, detalló.

Silvia Núñez del Arco destaca programa de YouTube con Jaime Bayly

En otro momento, Silvia Núñez del Arco resaltó el trabajo que viene realizando con Jaime Bayly en su programa de YouTube estrenado en julio de este año, donde también aparecen sus mascotas Gati y Leo.

“Estamos muy contentos con el proyecto de YouTube. Jaime es un genio porque todos los días tiene una historia para contar. Incluso si no tiene un tema lo busca, le pones una cámara en frente y habla tan bien, es increíble. Yo disfruto mucho estar detrás de la cámara. Estamos muy contentos con la acogida y los seguidores”, expresó la escritora de 35 años.

De igual manera, anunció que en el programa de este lunes y martes aparecerá por primera vez Doris Mary Letts, madre de Jaime Bayly, en una entrevista con su hijo. “Hemos pensado también hacer una conversación juntos”, añadió.

Silvia Núñez del Arco: “La Feria Ricardo Palma es especial para mí”

Silvia Núñez del Arco mostró su aprecio por la Feria del Libro Ricardo Palma que estará abierta todos los días hasta el próximo 10 de diciembre desde las 11 a. m. hasta las 10 p. m.

“La Feria Ricardo Palma me encanta, particularmente, porque queda cerca a la casa de mis padres donde yo vivía hasta los 19 años. Era una feria donde yo iba caminando y paseaba antes de ser escritora. Tiene un significado especial para mí”, declaró.

Por último, contó que le gustaría publicar más adelante un libro sobre su infancia, pero que lo hará “cuando pasen algunas cosas que la vida misma tiene que seguir para un momento adecuado”. “Me gusta mucho el cariño del público, me gusta sentir que poco a poco estoy construyendo un número de lectores que me siguen, que me esperan y la verdad eso es muy bonito”, señaló.