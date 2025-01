"Me da pena, está hundido": Alejandra Baigorria arremete contra Guty Carrera por mencionarla en entrevista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria arremetió contra Guty Carrera. La modelo peruana, de 36 años, no pudo aguantar las ganas de responderle a su expareja, quien volvió a mencionarla en una entrevista con Verónica Linares afirmando que la denuncia por violencia psicológica que Baigorria le interpuso en el 2016 lo perjudicó en su carrera en la televisión.

Ante esto, Alejandra Baigorria, quien confirmó su boda con Said Palao, decidió salir al frente y opinar sobre los dichos de Guty Carrera, quien, además, la felicitó por su compromiso.

“Yo no sé por qué él me menciona, ya me da pena, está hundido. Me desea el bien, pero sé que, en el fondo de su corazón, me detesta. Él debería pedirme perdón. Yo ya lo perdoné, pero que reconozca”, declaró la empresaria en América espectáculos.

Asimismo, la exintegrante de Esto es guerra aseguró estar “cansada” de escuchar a Carrera hablar sobre ella y sus relaciones pasadas. “¿No hay otro tema del que tenga que hablar? No sé. ¿Un negocio, un emprendimiento o una novela? O algo en que él esté. Pues, no. Siempre él tiene que hablar de Melissa, de mí, o de la otra ex. Yo ya estoy cansada, la verdad”, aseveró.

Además, le advirtió que, si sigue hablando de ella, se podrá abrir el caso en su contra. “Nunca hablo de él, pero si él habla de mí, tendrá una respuesta mía y otra vez se abrirá el caso que a él no le conviene que se siga hablando. ¿Por qué alguien no le aconseja que, cuando le mencionen mi nombre, no diga nada? Que se quede mudo. No le conviene seguir hablando”, agregó.

Alejandra Baigorria y Guty Carrera tuvieron una relación entre el 2015 y 2017. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Guty Carrera sobre Alejandra Baigorria?

Guty Carrera habló sobre su expareja Alejandra Baigorria y recordó la denuncia que esta le interpuso en el 2016 por violencia psicológica. Fue el último martes, que el modelo ecuatoriano calificó de "injusta" la decisión de la producción de Esto es guerra contra él para expulsarlo del programa y quitarle sus auspicios.

"A mí se me cerraron todas las puertas en los canales de Perú. Me quitaron un contrato de un día para otro, me cerraron todos los auspiciadores y me dijeron ‘por aquí no vienes más’, sin ningún motivo. La gente que me cerró las puertas, cuatro años después, se dio cuenta de que no había hecho absolutamente nada", manifestó Carrera en el programa de YouTube La Linares.

En otro momento, el hijo de la modelo peruana Edith Tapia aprovechó para mandar buenos deseos a Alejandra Baigorria por anunciar su casamiento con Said Palao. "Siempre he dicho que ella es una mujer muy trabajadora, así que le deseo lo mejor. Creo que se va a casar, por ahí me enteré. Era un sueño que ella tenía, y qué bueno", expresó.

Alejandra Baigorria es una reconocida modelo y empresaria peruana. | Fuente: Instagram (alejandrabaigorria)

Alejandra Baigorria confirmó su matrimonio con Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao confirmaron su matrimonio para este 2025. En declaraciones para América espectáculos, la empresaria afirmó que su boda está cada más ceca. Esto, luego de que Palao señalara en Amor y fuego que ya se encontraba en la organización de su matrimonio.

"Ya tenemos la fecha, el local, ¡todo! Los otros detalles, todavía no. Tengo que correr. Pero de que me caso, me caso. Si no hay un terremoto o algo que derrumbe el mundo, me caso", manifestó Baigorria.

Pese a la preparación de su boda, Baigorria contó que se encuentra muy ocupada con sus proyectos, incluyendo un próximo viaje a Chile, por lo que aún no ha probado ningún vestido de novia. En cuanto a la posibilidad de ser madre, aclaró: "Primero el matrimonio".

Fue en enero de 2024 que Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su compromiso con la foto de un romántico viaje en una playa de Filipinas. "Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre", escribió la modelo en Instagram.

Alejandra Baigorria confirmó su matrimonio con Said Palao.Fuente: Instagram (saidpalao_fit)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis