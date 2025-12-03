"Un sueño más cumplido": Jorge Luna hace historia con dos Récords Guinness en un mes

Luego de estrenar su documental junto a Ricardo Mendoza, Jorge Luna suma un nuevo hito en su carrera al obtener dos reconocimientos históricos de los Récords Guinness.

Jorge Luna, uno de los creadores de Hablando Huevadas, alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera: su plataforma de suscripción No hay sin suerte obtuvo dos Récords Guinness, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital peruano y reafirmando la fuerza de su comunidad.

El anuncio llegó acompañado de un mensaje profundamente emotivo. Tras recibir los certificados, el comediante y empresario peruano expresó: “Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido".

Este miércoles, el creador de contenido compartió en sus redes sociales una publicación posando con las placas de Guinness. “Emocionado y agradecido con el de arriba”, escribió, recibiendo rápidamente muestras de apoyo de figuras de la Internet como Juan Carlos Villacorta —conocido como Cholo Mena—, Zumba, el doctor Sebastián Arrieta y el streamer Tonino.

¿Qué récords ha obtenido Jorge Luna?

El Guinness World Records reconoció a No hay sin suerte en dos categorías: Mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram, alcanzando 14 mil 146 personas el 30 de octubre de 2025; y Mayor cantidad de premios distribuidos por una página web de suscripción en un solo mes, con 5 mil 156 premios entregados.

A través de un comunicado, Guinness destacó que estos logros reflejan “la fortaleza del compromiso de la comunidad y la solidez operativa de una plataforma de premios basada en suscripciones”. Además, precisó que la verificación incluyó adjudicación remota y supervisión notarial, reforzando la transparencia de los procesos. “Alcanzar ambos récords en un mismo mes demuestra que No hay sin suerte no es solo entretenimiento: es construir confianza y entregar valor real a sus suscriptores”, señaló la organización.

El gran año de Jorge Luna

Lanzada en 2023, No hay sin suerte surgió como una propuesta innovadora dentro de la industria del contenido digital, con un modelo de suscripción que ofrece beneficios, experiencias y premios mensuales. Hoy, la plataforma es considerada una de las comunidades digitales más activas del país, al combinar entretenimiento, tecnología y transparencia como pilares de su crecimiento.

Con estos reconocimientos, Jorge Luna cierra un año clave en su trayectoria. En 2025 estrenó su primer documental —en streaming y en salas de cine— junto a Ricardo Mendoza, un proyecto que llegó después del histórico debut de Hablando Huevadas a lleno total en el Madison Square Garden en 2024.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis