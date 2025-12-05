¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco celebraron juntos el cumpleaños de su hija tras su separación

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a aparecer juntos en redes sociales. Luego de la separación anunciada por la popular ‘Blanca de Chucuito’ en octubre, la pareja compartió un tierno video que marca una fecha de felicidad de ambos: el segundo cumpleaños de su pequeña hija, Cayetana.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de 41 años difundió el último jueves el registro audiovisual donde se le ve caminando con su hija y Jesús Barco. Los dos muestran una sonrisa a la cámara dejando ver la decoración, la torta, juguetes y demás utensilios usados para la celebración del cumpleaños.

De igual manera, el video mostró a Barco y Klug dando un beso a la pequeña, quien saltó de alegría al bailar junto a los pequeños invitados y mostrándose muy contenta por la sorpresa que le dieron sus padres.

Cabe mencionar que en la celebración estuvieron Adriano y Jeremy Farfán, hijos de Melissa Klug con el exfutbolista Jefferson Farfán. También fueron sus hijas mayores Melissa Lobatón, la segunda hija de la empresaria con Abe Lobatón y Gianella Marquina, su primera hija con el empresario Raúl Marquina.

“Mi Cayetana cumplió 2 añitos, y aunque aún es tan pequeñita, tiene la increíble capacidad de llenar nuestros días de luz con cada cosa que hace. Es la bebé de la casa, nuestra alegría más pura, esa ternurita que llegó a cambiarlo todo. Verla disfrutar su cumpleaños, rodeada de personas que la aman y celebran su vida, fue un regalo para el alma”, escribió Klug.

Por su parte, Jesús Barco también compartió el video del cumpleaños de Cayetana, la primera hija del futbolista peruano.

“Mi Cayetana hermosa, disfrutaste cada segundo de tu cumpleaños y me encanta que sigas creciendo feliz, la niña más hermosa de mi vida sigue siendo mi hija amorosa, terrible y todo lo que tú quieras hacer, simplemente te amo hoy, mañana y siempre”, señaló Barco.