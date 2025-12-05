¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco celebraron juntos el cumpleaños de su hija tras su separación

Melissa Klug confesó que aún quiere casarse con Jesús Barco, pero aclara que siguen separados. |
Fuente: Instagram
Melissa Klug y Jesús Barco se presentaron juntos en televisión
El último sábado, Melissa Klug fue sorprendida por Jesús Barco mientras hablaba de la tensa ruptura que vivieron meses atrás en programa Esta noche, de la Chola Chabuca. Aunque la secuencia terminó con un beso que ilusionó a la audiencia, Melissa aclaró: “Estamos conversando para saber si podemos seguir”.
“Hice el comunicado porque eran semanas que no nos hablábamos. No sabía qué estaba haciendo él ni él de mí. Subí el comunicado, y a los cuatro minutos me llamó y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? Hay que conversar, no te precipites, voy a llegar a Lima’”, contó Melissa en la entrevista con Ernesto Pimentel.
Minutos después, Barco ingresó al estudio para intentar enmendar la situación: “Han venido pasando cosas. Le he quitado tranquilidad a ella y a mi hija”, dijo. También pidió disculpas públicas “por las malas decisiones”. “No queremos forzar nada. Queremos que sanen las cosas que han pasado y ver cómo retomar la relación”, precisó Klug.
Posteriormente, Melissa Klug apareció en América Hoy para profundizar en lo ocurrido. “Nosotros veníamos atravesando una crisis de pareja, no había mucha comunicación”, comentó. Sin embargo, fue firme al descartar un engaño: “No ha habido una infidelidad. Es lo que me ha dicho”.
Cuando le preguntaron si habían retomado la relación, Melissa fue directa: “Estamos conversando para ver nuestra situación, si podemos seguir (..) Nosotros queremos nuestra familia, pero si más adelante siguen pasando situaciones así, tendríamos que tomar caminos separados”.
Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco y reveló "crisis de pareja"
Melissa Klug terminó su relación con Jesús Barco. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del futbolista en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.
El programa Magaly TV: La Firme mostró al exjugador de Sport Boys tomando cerveza al lado de los dos deportistas mientras reían acompañados de las féminas demostrando una gran confianza.
De igual manera, Barco apareció hablando por teléfono en la noche el mismo día antes de continuar con la celebración en un Airbnb donde estaban los mencionados jugadores.
Ante esto, el programa se contactó con Melissa Klug quien mostró, en mensajes de WhatsApp, que ya sabía de las reuniones de su pareja. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, se lee en la imagen de un comentario capturado por Klug. “Mira lo que mandan”, escribió la empresaria.
Al ser consultada por Magaly TV de si decidió romper con Jesús Barco, respondió: “Cómo dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.
De igual manera, la expareja de Jefferson Farfán consideró como “falta de respeto” que el deportista nacional ande en salidas ajenas a su relación.
"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”, sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: “Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré qué decisión tomar”.