¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco celebraron juntos el cumpleaños de su hija tras su separación

Melissa Klug y Jesús Barco celebraron juntos el cumpleaños de su hija Cayetana.
| Fuente: Instagram (melissaklugoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Se reconciliaron? Luego de aparecer en un programa televisivo, Melissa Klug y Jesús Barco compartieron un video donde se les ve felices con su pequeña hija.

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a aparecer juntos en redes sociales. Luego de la separación anunciada por la popular ‘Blanca de Chucuito’ en octubre, la pareja compartió un tierno video que marca una fecha de felicidad de ambos: el segundo cumpleaños de su pequeña hija, Cayetana.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de 41 años difundió el último jueves el registro audiovisual donde se le ve caminando con su hija y Jesús Barco. Los dos muestran una sonrisa a la cámara dejando ver la decoración, la torta, juguetes y demás utensilios usados para la celebración del cumpleaños.

De igual manera, el video mostró a Barco y Klug dando un beso a la pequeña, quien saltó de alegría al bailar junto a los pequeños invitados y mostrándose muy contenta por la sorpresa que le dieron sus padres.

Cabe mencionar que en la celebración estuvieron Adriano y Jeremy Farfán, hijos de Melissa Klug con el exfutbolista Jefferson Farfán. También fueron sus hijas mayores Melissa Lobatón, la segunda hija de la empresaria con Abe Lobatón y Gianella Marquina, su primera hija con el empresario Raúl Marquina.

“Mi Cayetana cumplió 2 añitos, y aunque aún es tan pequeñita, tiene la increíble capacidad de llenar nuestros días de luz con cada cosa que hace. Es la bebé de la casa, nuestra alegría más pura, esa ternurita que llegó a cambiarlo todo. Verla disfrutar su cumpleaños, rodeada de personas que la aman y celebran su vida, fue un regalo para el alma”, escribió Klug.

Por su parte, Jesús Barco también compartió el video del cumpleaños de Cayetana, la primera hija del futbolista peruano.

“Mi Cayetana hermosa, disfrutaste cada segundo de tu cumpleaños y me encanta que sigas creciendo feliz, la niña más hermosa de mi vida sigue siendo mi hija amorosa, terrible y todo lo que tú quieras hacer, simplemente te amo hoy, mañana y siempre”, señaló Barco.

Melissa Klug confesó que aún quiere casarse con Jesús Barco, pero aclara que siguen separados.
| Fuente: Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco se presentaron juntos en televisión

El último sábado, Melissa Klug fue sorprendida por Jesús Barco mientras hablaba de la tensa ruptura que vivieron meses atrás en programa Esta noche, de la Chola Chabuca. Aunque la secuencia terminó con un beso que ilusionó a la audiencia, Melissa aclaró: “Estamos conversando para saber si podemos seguir”.

“Hice el comunicado porque eran semanas que no nos hablábamos. No sabía qué estaba haciendo él ni él de mí. Subí el comunicado, y a los cuatro minutos me llamó y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? Hay que conversar, no te precipites, voy a llegar a Lima’”, contó Melissa en la entrevista con Ernesto Pimentel.

Minutos después, Barco ingresó al estudio para intentar enmendar la situación: “Han venido pasando cosas. Le he quitado tranquilidad a ella y a mi hija”, dijo. También pidió disculpas públicas “por las malas decisiones”.  “No queremos forzar nada. Queremos que sanen las cosas que han pasado y ver cómo retomar la relación”, precisó Klug.

Posteriormente, Melissa Klug apareció en América Hoy para profundizar en lo ocurrido. “Nosotros veníamos atravesando una crisis de pareja, no había mucha comunicación”, comentó. Sin embargo, fue firme al descartar un engaño: “No ha habido una infidelidad. Es lo que me ha dicho”.

Cuando le preguntaron si habían retomado la relación, Melissa fue directa: “Estamos conversando para ver nuestra situación, si podemos seguir (..) Nosotros queremos nuestra familia, pero si más adelante siguen pasando situaciones así, tendríamos que tomar caminos separados”.

Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco y reveló "crisis de pareja"

Melissa Klug terminó su relación con Jesús Barco. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del futbolista en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

El programa Magaly TV: La Firme mostró al exjugador de Sport Boys tomando cerveza al lado de los dos deportistas mientras reían acompañados de las féminas demostrando una gran confianza.

De igual manera, Barco apareció hablando por teléfono en la noche el mismo día antes de continuar con la celebración en un Airbnb donde estaban los mencionados jugadores.

Ante esto, el programa se contactó con Melissa Klug quien mostró, en mensajes de WhatsApp, que ya sabía de las reuniones de su pareja. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, se lee en la imagen de un comentario capturado por Klug. “Mira lo que mandan”, escribió la empresaria.

Al ser consultada por Magaly TV de si decidió romper con Jesús Barco, respondió: “Cómo dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.

De igual manera, la expareja de Jefferson Farfán consideró como “falta de respeto” que el deportista nacional ande en salidas ajenas a su relación.

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”, sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: “Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré qué decisión tomar”.

