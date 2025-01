Flavia Laos confirma romance con famoso cirujano plástico, pero aclara: "Nos estamos conociendo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos confirmó que viene saliendo con Robert Dorfman, un famoso cirujano plástico de Hollywood. La modelo peruana reveló que conoció al médico de 29 años hace algún tiempo, pero que no podía acercarse a él debido a que ella estaba todavía en una relación.

En efecto, la exintegrante de Esto es guerra mencionó que empezó a conocer más a Dorfman cuando fue a su consultorio el año pasado para un tratamiento en el rostro a base de semen de salmón. “Ahí hicimos el clic, todo empezó con una aguja en mi cara”, expresó entre risas a las cámaras de Amor y fuego.

Asimismo, recalcó que está entusiasmada con el vínculo que viene generando con el médico estadounidense, quien está en Los Ángeles. “No me lo esperé. Las cosas lindas de la vida llegan inesperadamente. Es mejor”, sostuvo.

Del mismo modo, Flavia Laos confesó que Robert Dorfman la invitó a su consultorio pero que “nunca pudo ir” hasta el año pasado donde se dio cuenta que “las manifestaciones funcionaron y que conectaron súper bien”. “El planeó este viaje de Año Nuevo súper lindo (…) Todo fue muy mágico de verdad, volvería con él, fue un sueño”, añadió.

Flavia Laos confesó que ya conocía a Robert Dorfman pero que recién empezaron a salir. | Fuente: Instagram (flavialaosu)

Flavio Laos aclara que ella y Robert Dorfman todavía no son pareja

A pesar de estar contenta con Robert Dorfman, Flavia Laos aclaró que todavía este no le pidió que sea su enamorada por lo que considera que, por el momento, solo están saliendo y conociéndose más.

“Lo acabo de conocer y si algo me ha enseñado la vida es darme tiempo para conocer a las personas, sobre todo si voy a tener algo formal con alguien”, aseveró.

En ese sentido, recalcó que decidió postear una foto en Instagram con el cirujano hace semanas por que vivió “un momento especial con él”.

“Lo posteé porque es una persona especial. Todavía no me pidió que sea su enamorada, recién estamos conociéndonos (…) Me quedé en su casa en Los ángeles, conocí a su familia. Es a distancia y eso no lo he vivido, es la primera vez”, explicó.

Robert Dorfman es un reconocido cirujano plástico estadounidense. | Fuente: Instagram (drdorfman)

Flavia Laos compartió tierna foto con cirujano plástico de Hollywood

Flavia Laos sorprendido a sus seguidores al mostrarse cariñosa con Robert Dorfman, un cirujano estético de Hollywood. Flavia compartió la fotografía que captura un encuentro romántico en Francia durante la Navidad.

En la imagen, se les ve a ambos abrazados en una lujosa cabaña. Según sus historias de Instagram, la modelo y el médico disfrutaron de una fiesta exclusiva en Courchevel, Francia. En otras publicaciones, se les puede ver esquiando y compartiendo un elegante almuerzo que no escatimó en champaña.

¿Quién es Robert Dorfman?

El Dr. Robert Dorfman es un cirujano estético y especialista en trasplante de cabello. Se graduó del Programa de Honores Combinados de Licenciatura y Doctorado en Medicina de la Universidad Northwestern y también obtuvo una Maestría en Historia de la Medicina en la Universidad de Oxford.

En la actualidad, atiende a pacientes en Los Ángeles, Miami y Nueva York, y ha establecido su consultorio privado, la clínica Done, en Beverly Hills. Además, es fundador de una empresa dedicada a la tecnología y cuidado capilar de grado médico, que ofrece soluciones no quirúrgicas para la restauración del cabello.

Flavia Laos disfrutó de una romántica salida en los Alpes junto al Dr. Robert Dorfman.Fuente: Instagram (flavialaosu)

