‘Chechito’ en El valor de la verdad: ¿qué preguntas responderá el cantante en el sillón rojo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Sergio Romero, 'Chechito', será el próximo invitado en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Sergio Romero, conocido como 'Chechito', se sentará en el sillón rojo de El valor de la verdad para responder ante las preguntas del polígrafo sobre sus presuntos encuentros con Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, entre otras revelaciones de su vida.

¿Qué preguntas responderá 'Chechito' en El valor de la verdad?

“¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?”, le preguntó Beto Ortiz, conductor del programa, a 'Chechito' en el primer adelanto del programa. “Ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer”, expresó el artista. “Al final nos quedamos un rato más para compartir un rato”, agregó el joven cantante.

“¿Tocaste para una banda de choros?”, fue otra de las preguntas que respondió el intérprete de canciones de chicha. “Le apunta al escenario. Suena un balazo y toda la gente se abrió y a quien le caiga”, expresó ‘Chechito’ revelando una peligrosa experiencia.

“¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?”, fue otra de las cuestiones que responderá ‘Chechito’ en El valor de la verdad. “Sí, estuve con ella”, contestó el cantante.

“¿Te amenazó un delincuente porque su novia te coqueteaba?”, consultó Ortiz en un segundo adelanto del programa. “Chica bonita que veías ahí acompañada, el compañero era un delincuente. Tenía que cantar con la mirada para abajo porque hasta por una mirada te hacían problemas”, sostuvo el cantante.

Sergio Romero, 'Chechito', hablará de Xiomy Kanashiro en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

¿Xiomy Kanashiro tuvo un romance con ‘Chechito’?

Xiomy Kanashiro negó haber tenido algún romance con ‘Chechito’ y aseguró que solo se juntaron para grabar las escenas románticas del videoclip Chica mentirosa, estrenado en octubre de 2024.

“Bailamos. Él (‘Chechito’) es super chévere de verdad. Le deseo lo mejor a él y a todo su equipo de trabajo. No pasó nada, absolutamente nada. Ni un beso, nada, nada. Solamente fui a grabar el videoclip”, sostuvo la modelo en un video compartido en sus redes sociales.

Asimismo, la actual pareja de Jefferson Farfán mencionó que si le dije a ‘Chechito’ que “la agarre con confianza” ya que lo veía nervioso para grabar las escenas románticas de su videoclip. “Obviamente, le di toda la confianza necesaria porque 'Chechito' estaba bien nervioso. Yo le dije: 'Oye, cálmate. Agárrame con confianza'”, señaló.

Finalmente, la comediante y bailarina explicó que ella se encontraba soltera cuando grabó el videoclip con el popular cantante de canciones del género chicha.

“En un videoclip de amor tiene que haber conexión, se tiene que ver super chévere y lo ayudé obviamente. Tampoco es que haya pasado algo. Además, yo era una chica soltera (en ese momento) así que no pasa nada”, concluyó.

'Chechito' hablará de un supuesto ‘affaire’ con la cantante Leslie Shaw en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

¿Quién es ‘Chechito’?

Sergio Romero Toledo, conocido artísticamente como ‘Chechito’, es un cantante peruano de 19 años. Actualmente, destaca por los géneros de la cumbia y la chicha.

En los últimos años, se consagró como uno de los nuevos ídolos juveniles de la chicha peruana. Junto con la agrupación Cómplices de la Cumbia, ‘Chechito’ canta acompañando a diversos artistas nacionales del género de cumbia y salsa como: Marisol, Grupo 5, Daniela Darcourt, Leonard León, entre muchos otros más.

'Chechito' y los Cómplices de la Cumbia no solo tienen presentaciones en Lima. El 2023, iniciaron una gira por Europa en España, Italia y Francia. Fue su tío quien tomó la decisión de sumarlo a las filas del grupo desde su adolescencia convirtiéndose en un fenómeno musical en varios distritos de la capital y en otras ciudades del país.

"De pequeño, siempre me ha gustado cantar, cantaba rock, pop; pero ya de grande me gustó más la cumbia y la rica chicha. Antes de la música, mi primer trabajo fue pintor, lijaba paredes y, después, lo pintaba. Después hacía jugos, mi mamá tenía una chicharronería, y ahí los preparaba. Para tener más recursos, me metí a la vidriería, hacía muebles de melamina, carpintería y más", declaró una entrevista en Ampliación de Noticias.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis