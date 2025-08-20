Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Su relación con Cristian Zuárez, Montesinos y la fama en TV: Laura Bozzo lo cuenta todo en un documental biográfico

Laura Bozzo anuncia el estreno de su documental biográfico.
Laura Bozzo anuncia el estreno de su documental biográfico. | Fuente: YouTube: VIX
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Aunque Laura Bozzo inició su carrera como abogada, fue la televisión la que transformó su vida. Su programa Laura en América la catapultó a la fama en Perú y luego en todo el continente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Bozzo, una de las figuras más polémicas de la televisión hispana, contará su vida como nunca antes en Laura Bozzo, el documental, una producción dirigida por Luis Ara, que reúne material inédito, entrevistas y el testimonio directo de la propia conductora.

"Yo he sido transgresora desde que nací", dice la presentadora peruana en el avance. "Nunca me dejé guiar por las reglas de la sociedad... seguía mis instintos, y eso me causó problemas terribles desde niña".

Aunque inició su carrera como abogada y académica, fue la televisión la que transformó su vida. Su programa Laura en América la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión peruana y luego en todo el continente.

El formato de su programa se enfocó en tocar temas de denuncias sociales y conflictos familiares, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia.

Testimonios y archivo personal y acceso íntimo

El documental se construye a partir de material de archivo personal y entrevistas a su hija Alejandra de la Fuente, su expareja Cristian Zuárez, el periodista Jaime Bayly, y otras personalidades como Philip Butters, Andrea Rodríguez y David Waisman.

"Esta es mi oportunidad de contar mi historia por primera vez, con mi propia voz. No tengo nada que ocultar", expresó la conductora. Su residencia actual en Acapulco, México, también sirve como escenario para esta producción.

Escándalos legales y Vladimiro Montesinos

Laura Bozzo, el documental también incluye el escándalo que la vinculó en 2002 con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, sentenciado por múltiples delitos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Por el caso, la conductora fue arrestada en el aeropuerto de Lima y permaneció tres años bajo arresto domiciliario, período en el cual continuó grabando su programa desde el estudio que declaró como su domicilio legal.

Años después, ya instalada en México, enfrentó nuevos cargos por fraude fiscal. En 2021, la Fiscalía General de la República de México emitió una orden de prisión preventiva tras la supuesta venta ilegal de un inmueble embargado. Incluso fue buscada por Interpol, aunque logró evitar la cárcel.

Lejos de evadir estos episodios, Bozzo ha decidico contarlo todo en esta producción. "Mientras más profunda la entierres, mucho mejor florece", fue la frase con la que cierra este adelanto.

Dónde ver el documental de Laura Bozzo

Laura Bozzo, el documental estará disponible a partir del 28 de agosto en la plataforma ViX, propiedad de TelevisaUnivision.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Laura Bozzo Documental Laura Bozzo ViX Laura en América Vladimiro Montesinos

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA