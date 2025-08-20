Su relación con Cristian Zuárez, Montesinos y la fama en TV: Laura Bozzo lo cuenta todo en un documental biográfico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Bozzo, una de las figuras más polémicas de la televisión hispana, contará su vida como nunca antes en Laura Bozzo, el documental, una producción dirigida por Luis Ara, que reúne material inédito, entrevistas y el testimonio directo de la propia conductora.

"Yo he sido transgresora desde que nací", dice la presentadora peruana en el avance. "Nunca me dejé guiar por las reglas de la sociedad... seguía mis instintos, y eso me causó problemas terribles desde niña".

Aunque inició su carrera como abogada y académica, fue la televisión la que transformó su vida. Su programa Laura en América la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión peruana y luego en todo el continente.

El formato de su programa se enfocó en tocar temas de denuncias sociales y conflictos familiares, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia.

Testimonios y archivo personal y acceso íntimo

El documental se construye a partir de material de archivo personal y entrevistas a su hija Alejandra de la Fuente, su expareja Cristian Zuárez, el periodista Jaime Bayly, y otras personalidades como Philip Butters, Andrea Rodríguez y David Waisman.

"Esta es mi oportunidad de contar mi historia por primera vez, con mi propia voz. No tengo nada que ocultar", expresó la conductora. Su residencia actual en Acapulco, México, también sirve como escenario para esta producción.

Escándalos legales y Vladimiro Montesinos

Laura Bozzo, el documental también incluye el escándalo que la vinculó en 2002 con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, sentenciado por múltiples delitos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Por el caso, la conductora fue arrestada en el aeropuerto de Lima y permaneció tres años bajo arresto domiciliario, período en el cual continuó grabando su programa desde el estudio que declaró como su domicilio legal.

Años después, ya instalada en México, enfrentó nuevos cargos por fraude fiscal. En 2021, la Fiscalía General de la República de México emitió una orden de prisión preventiva tras la supuesta venta ilegal de un inmueble embargado. Incluso fue buscada por Interpol, aunque logró evitar la cárcel.

Lejos de evadir estos episodios, Bozzo ha decidico contarlo todo en esta producción. "Mientras más profunda la entierres, mucho mejor florece", fue la frase con la que cierra este adelanto.

Dónde ver el documental de Laura Bozzo

Laura Bozzo, el documental estará disponible a partir del 28 de agosto en la plataforma ViX, propiedad de TelevisaUnivision.