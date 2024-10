Laura Bozzo revela su intención de postular a la presidencia del Perú: "Sí me gustaría"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Bozzo quiere ser presidenta del Perú. La popular presentadora de televisión de 73 años reveló su deseo de regresar al país luego de triunfar en México donde es una reconocida figura en la industria televisiva desde hace más de diez años.

Fue durante una entrevista dada al programa Amor y Fuego que la ‘Señorita Laura’ mencionó ya sentirse lograda en el extranjero por lo que buscará volver a su tierra natal para incursionar en la política.

“Quien sabe, yo me animo y me voy para allá (Perú) a hacer algo de diferencia. Creo que ya he llegado tan lejos en todos lados, que es el momento de regresar a mi país. Quiero dar todo lo que he logrado afuera en mi propio país. Y quién sabe”, comenzó diciendo la exconductora de Laura en América.

Seguidamente, Laura Bozzo recalcó sentirse preparada profesionalmente recordando sus estudios en derecho. “Yo soy doctora en derecho y ciencias políticas. Podría presentarme a las elecciones presidenciales”, señaló.

En ese sentido, Bozzo, quien viene de vez en cuando al Perú de visita, confesó que quiere ser candidata para las próximas elecciones presidenciales del 2026.

“Sí me gustaría (ser candidata a la presidencia). Me lo merezco porque me he fajado el alma trabajando y porque demostré que soy una persona peruana que ha logrado todo lo que ha querido en España, en el mundo. No necesito de la política porque yo solita gano mi dinero, pero me digo: '¿Por qué no devolverle al Perú todo lo que hizo por mí?'”, sostuvo.

Laura Bozzo salió en defensa de Andrés Hurtado, 'Chibolin'

Días atrás, Laura Bozzo mostró su apoyo a Andrés Hurtado, el popular 'Chibolin', quien está en el penal de Lurigancho cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial debido a la investigación que afronta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

“En momentos horribles de mi vida, que nadie conoce, hubo una persona que siempre me apoyó espiritualmente. Me refiero a Andrés Hurtado, hoy acusado de mil delitos en base a testigos de oídas. Me encantaría que mostraran las pruebas”, escribió Bozzo en un post compartido en Instagram con una foto de ella echada en la cama de una clínica.

La también abogada exigió a la Fiscalía mostrar las pruebas en contra de Andrés Hurtado, quien es investigado junto con el empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. “Conozco muy bien la justicia de Perú, la respeto, pero exijo pruebas como transferencias de cuentas”, acotó.

Por último, Laura Bozzo reafirmó su amistad con Andrés Hurtado recordando que él siempre estuvo a su lado incluso para “orar” junto a ella en los momentos más difíciles.

“Él (Andrés Hurtado) es mi amigo. Me trató increíble en Perú. Nunca me regaló nada, pero siempre me hablaba para ver cómo estaba y oraba conmigo. Por eso lo único que pido es que se haga justicia. Concluyo diciendo que me repugnan las personas que celebran y festejan la desgracia ajena”, expresó la conductora peruana radicada en México.

Laura Bozzo fue al programa de Andrés Hurtado en agosto de este año

El último 17 de agosto, Laura Bozzo estuvo en el programa Porque hoy es sábado con Andrés conducido por Andrés Hurtado. La famosa conductora nacional estuvo como invitada especial junto a su hija Alejandra de la Fuente promocionando su nuevo proyecto televisivo Las historias de Laura.

"Estoy bendecida con Dios, todo lo que yo soy se lo debo a él, por eso me siento feliz", expresó la personalidad de televisión quien radica en México desde más de una década.

En otro momento, mostró su emoción al regresar al set de Panamericana Televisión. "Aquí empezó mi carrera televisiva, acá tuve mi primer talk show. Entrar es como revivir estos días, en donde me decían ¿esta vieja logrará algo?", señaló.

Por otro lado, Laura Bozzo resaltó su entusiasmo por regresar al Perú para celebrar su cumpleaños. "Creo que llega la edad de alguien que uno quiere sus raíces, que quiere regresar a su gente, a todo su público maravilloso. No sé si me estoy volviendo vieja, pero los extraño", exclamó.

