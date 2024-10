"Andrés Hurtado es mi amigo, me apoyó espiritualmente": Laura Bozzo sale en defensa de 'Chibolin'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andrés Hurtado todavía sigue siendo noticia. El popular conductor de televisión, conocido como ‘Chibolin’, fue llevado hace unos días al penal de Lurigancho para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial debido a la investigación que afronta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Diversos personajes de la televisión se pronunciaron sobre el caso de Andrés Hurtado, incluyendo la conductora peruana Laura Bozzo, quien usó sus redes sociales para mostrar su apoyo al suspendido conductor de Porque hoy es sábado con Andrés, programa donde estuvo hace unas semanas para promocionar su proyecto televisivo Las historias de Laura.

“En momentos horribles de mi vida, que nadie conoce, hubo una persona que siempre me apoyó espiritualmente. Me refiero a Andrés Hurtado, hoy acusado de mil delitos en base a testigos de oídas. Me encantaría que mostraran las pruebas”, escribió Laura Bozzo en su post compartido en Instagram el último jueves con una foto de ella echada en la cama de una clínica.

Seguidamente, la también abogada de 73 años exigió a la Fiscalía mostrar las pruebas en contra de Andrés Hurtado, quien es investigado junto con el empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. “Conozco muy bien la justicia de Perú, la respeto, pero exijo pruebas como transferencias de cuentas”, sostuvo la presentadora de televisión.

Por último, Laura Bozzo reafirmó su amistad con Andrés Hurtado recordando que él siempre estuvo a su lado incluso para “orar” junto a ella en los momentos más difíciles.

“Él (Andrés Hurtado) es mi amigo. Me trató increíble en Perú. Nunca me regaló nada, pero siempre me hablaba para ver cómo estaba y oraba conmigo. Por eso lo único que pido es que se haga justicia. Concluyo diciendo que me repugnan las personas que celebran y festejan la desgracia ajena”, expresó la conductora peruana radicada en México.

Laura Bozzo fue al programa de Andrés Hurtado en agosto de este año

El último 17 de agosto, Laura Bozzo estuvo en el programa Porque hoy es sábado con Andrés conducido por Andrés Hurtado. La famosa conductora nacional estuvo como invitada especial junto a su hija Alejandra de la Fuente promocionando su nuevo proyecto televisivo Las historias de Laura.

"Estoy bendecida con Dios, todo lo que yo soy se lo debo a él, por eso me siento feliz", expresó la personalidad de televisión quien radica en México desde más de una década.

En otro momento, la popular 'Abogada de los pobres' mostró su emoción al regresar al set de Panamericana Televisión. "Aquí empezó mi carrera televisiva, acá tuve mi primer talk show. Entrar es como revivir estos días, en donde me decían ¿esta vieja logrará algo?", señaló.

Por otro lado, Laura Bozzo resaltó su entusiasmo por regresar al Perú para celebrar su cumpleaños. "Creo que llega la edad de alguien que uno quiere sus raíces, que quiere regresar a su gente, a todo su público maravilloso. No sé si me estoy volviendo vieja, pero los extraño", exclamó.

Jessica Newton lamentó situación de Andrés Hurtado

Hace unos días, Jessica Newton lamentó la situación de Andrés Hurtado. La empresaria y organizadora del Miss Perú habló sobre el momento que vive el popular 'Chibolin', a quien conoce desde hace años en la televisión.

“Solo diré que en las oportunidades que estuve en su set siempre nos trató con amabilidad y qué pena, pero no soy juez para decir algo más”, comenzó diciendo la exreina de belleza en entrevista con Trome.

En esa misma línea, Jessica Newton denunció la existencia de un supuesto “enseñamiento” contra Andrés Hurtado. “Es lamentable que, en momentos como estos, independientemente de la persona que se trate, haya un ensañamiento que solo enferma”, acotó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Andrés Hurtado?

Por su parte, Magaly Medina señaló que evitará pronunciarse sobre el caso de Andrés Hurtado en su programa Magaly TV: la firme por tratarse de un tema "eminentemente político”. “Si Andrés Hurtado está involucrado, eso lo verán las autoridades”, precisó.

En otro momento, la periodista recalcó que no mantiene ningún tipo de amistad con el detenido conductor del programa Porque hoy es sábado con Andrés.

“Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolin’. Yo he sido su principal crítica durante años. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña. Uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, aclaró Medina.

Cabe mencionar que Andrés Hurtado integró el relity La casa de Magaly el 2023 junto con Alfredo Benavides, Gabriela Serpa, Carlos Cacho, Samaha Lobatón, Fiorella Retiz, entre otros personajes de la farándula local.

