Laura Spoya se sinceró sobre un trastorno que se agudizó durante la pandemia: la ansiedad. | Fuente: Instagram

Laura Spoya, la ex Miss Perú, se sinceró sobre un problema que enfrenta desde hace años: la ansiedad. El trastorno se agudizó durante la pandemia y decidió automedicarse -reconoce que fue un error- con una pastilla que cree le provocó depresión.

Ella compartió su experiencia con sus seguidores en redes sociales para explicar su ausencia de las mismas; y recomendarles que nunca se automediquen.

"Durante la pandemia, la ansiedad subió el doble, el triple; sobre todo en las noches. Comencé a tener insomnio", contó Laura Spoya. Entonces, decidió tomar una pastilla para dormir (sin recomendación médica) la cual resultó adictiva y tenía como contraindicación la posibilidad de causar depresión.

Se empezó a sentir desganada, comenzó a autosabotearse y esto llevó a que dejara de crear contenido constante para sus redes sociales.

"Últimamente no siento tanta creatividad o no me emocionan proyectos que deberían entusiasmarme [...] Hago mis actividades sin ganas [...] Me desaparezco porque estoy tratando de tener las mismas ganas para hacer las cosas de antes", explicó en un video de Instagram.

"Le dije a mi esposo Brian [Rullan] 'siento que esta pastilla me está deprimiendo'. Él me dijo 'sí debes dejarla'", sostuvo Laura Spoya. La modelo e influencer lo ha intentado durante los últimos cinco meses, pero no le ha sido sencillo. Hoy está libre de pastillas en su casa e intentará sobrellevar el insomnio de otras maneras.

Seguirá yendo al gimnasio y practicará yoga, pero "soy consciente que la ansiedad y depresión se tratan con terapia".

FORTALEZA INTERIOR

Al contar su situación, la modelo lo tomó como un desahogo y se siente tan fuerte como antes. "Para mí, no es sinónimo de debilidad contarles esto; todo lo contrario, soy una persona fuerte. Pero hay momentos como estos que han hecho que se me mueva mi cable tierra", comentó.

Este año, la influencer está trabajando en el lanzamiento de su propia marca de cuidado personal. Además, anunció que en los próximos meses regresará al Perú para debutar en el cine.

Durante su mensaje, Spoya advirtió el peligro de la automedicación.