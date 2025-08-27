Edison Flores revela que separación de Ana Siucho "le ha quitado tranquilidad": "Me toca recuperarme"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edison Flores se sinceró y se refirió a los problemas personales que atraviesa luego de oficializar su separación de Ana Siucho. El delantero de Universitario de Deportes fue consultado sobre si su “tema familiar” le viene afectando actualmente en su desempeño futbolístico, algo que fue confirmado por él.

“Me toca el giro de recuperar mi confianza. Me toca levantarme y ya estar. Hace buen tiempo (he perdido mi confianza), pero yo he seguido. A veces quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo”, comenzó diciendo el integrante de la selección peruana.

En ese sentido, mencionó que viene recibiendo “ayuda externa” de un psicólogo y un coach para poder superar esta difícil etapa. “Me ha quitado tranquilidad (mi tema familiar). Lo estoy llevando con la ayuda externa. Me siento bien. Estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo estar”, acotó.

En otro momento, Edison Flores mencionó que todos los futbolistas pasan “momentos buenos y malos” y que él está en búsqueda de recuperar “su equilibrio”. “Puedo decir que estoy encontrando mi tranquilidad y mi paz. Eso es lo que quiero para mí. Lo más difícil es no saber controlar esa parte familiar y futbolística”, señaló.

Por otro lado, mencionó que actualmente no vive con sus dos pequeñas hijas y que buscará volver a recuperar su nivel futbolístico a pesar de los problemas personales.

“Ahora estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Estoy trabajando en eso y reforzando mi confianza. A veces, a los jugadores les sucede eso. He perdido un poco la confianza, pero ahí estoy. Somos futbolistas y estamos expuestos a la presión de la gente”, comentó Edison en el podcast Doble Punta.

Edison Flores y Ana Siucho se casaron el 21 de diciembre del 2019. | Fuente: Instagram

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.

Edison Flores y Ana Siucho avivaron rumores de distanciamiento en los últimos meses. | Fuente: Instagram

Edison Flores volvió a publicar fotos tras eliminar sus redes sociales

Edison Flores volvió a utilizar su cuenta de Instagram. Esto, luego de eliminar todas sus fotos en redes tras separarse de Ana Siucho. El último martes, el también streamer colocó un carrusel de fotos junto a sus compañeros del club Universitario de Deportes en la ceremonia de reconocimiento que se le dio por sus 200 partidos con la camiseta crema.

“Agradecido por momentos malos, no tan buenos, y los mejores 200 partidos. Universitario de Deportes. Se ve fácil. Hazlo tú”, escribió el volante peruano de 31 años.

Cabe mencionar que el popular ‘Oreja’ había eliminado su cuenta de Instagram luego de publicar su comunicado mientras que Ana Siucho compartió el mensaje del empresario venezolano Elías Brito donde aclara que solo tiene una amistad con la médico, algo que, de acuerdo con Brito, es de conocimiento del futbolista, quien evitó pronunciarse al respecto

Diversos medios especularon sobre la separación definitiva de Edison y Ana. En noviembre del 2024, el diario Trome sacó a la luz un supuesto romance del futbolista con una anfitriona venezolana.

Por su parte, Ana Siucho no saludó públicamente a Edison por su cumpleaños el último 14 de mayo en redes, algo que siempre hacía tras hacer pública su relación. Un mes después, la también médico apareció siendo abrazada de la cintura por Elías Brito, lo que deslizó que ya estaba separada del deportista.