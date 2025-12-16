Gustavo Salcedo admite que dijo "cosas que no fueron ciertas" y causó daño tras su separación de Maju Mantilla

Cuatro meses después de anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo reconoce que exageró durante el proceso y asegura que su prioridad es mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Pocas separaciones han captado tanta atención mediática este año como la de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común, la ruptura estuvo marcada por comunicados, versiones cruzadas y una fuerte exposición pública. Hoy, cuatro meses después de confirmar la noticia, el empresario reconoce errores y busca cerrar el capítulo.

“Creo que ha sido suficiente para todos”, afirmó Salcedo al referirse al conflicto que protagonizó junto a la ex Miss Mundo 2004. En declaraciones difundidas por América Hoy, admitió que durante el proceso dijo cosas que no fueron ciertas y que actuó impulsado por el enojo.

El programa mostró este martes imágenes recientes de Maju Mantilla junto a su hijo Gustavo en un evento deportivo, al que también asistió Salcedo. Consultado sobre su vínculo actual con la conductora, respondió: “Siempre seremos padres de nuestros hijos y compañeros en los momentos importantes para ellos”.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla?

Salcedo también se refirió a su comportamiento durante la separación, que se desarrolló bajo una intensa cobertura mediática. “Con Maju siempre hemos llevado la fiesta en paz. Esto fue un evento desafortunado: cosas que no debí decir, cosas que exageré. Por eso pedí perdón públicamente”, señaló.

Y agregó: “Es la madre de mis hijos y no pensé bien las cosas. Reaccioné de una manera impensada, dije cosas que no fueron ciertas y le causé mucho daño, lo cual no fue mi intención. No se aclararon en su momento porque había demasiada presión de los medios. Creo que ha sido suficiente para todos”.

¿Gustavo Salcedo sigue enamorado de Maju Mantilla?

En octubre pasado, Salcedo ya había expresado públicamente que aún mantiene sentimientos por Maju Mantilla. En una entrevista con Amor y Fuego, aseguró que no desea prolongar el conflicto y volvió a pedir disculpas por los audios difundidos en Magaly TV: La Firme, en los que se le escucha admitir que siguió a su entonces esposa por sospechas de una supuesta infidelidad.

“Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos”, afirmó. “Uno no decide cuándo dejar de amar, pero en un matrimonio las cosas pueden enfriarse, cambiar, y al final cada uno toma rumbos distintos”.

¿Por qué se separaron Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron en 2004, cuando ella se preparaba para competir en el certamen Miss Mundo. Se casaron por civil en enero de 2012 en la Municipalidad de San Borja y un mes después celebraron su matrimonio religioso en la Catedral de Trujillo. Tienen dos hijos.

En agosto de 2023, el programa Magaly TV: La Firme difundió imágenes de Salcedo junto a Mariana de la Vega. Aunque el registro correspondía al 18 de julio, se le veía conduciendo un vehículo en el que ella abordaba antes de que ambos ingresaran a un hotel en Miraflores.

Tras la emisión, el empresario negó cualquier conducta inapropiada. “Las imágenes están totalmente fuera de contexto. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”, sostuvo entonces, y aseguró que existían cámaras de seguridad que respaldaban su versión. También afirmó que se había construido “una historia sin sustento” que afectó su imagen y la de terceros.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis