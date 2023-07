Mick Jagger se casará, a los 79 años, con su novia Melanie Hamrick, de 36

Mick Jagger estaría preparando su boda con Melanie Hamrick, su actual pareja y madre de su último y octavo hijo, Deveraux Octavian, quien nació el 2017 producto de la relación de ambos. Según informó el diario británico The Mirror, el vocalista y líder de The Rolling Stones le habría dado un anillo de compromiso a la bailarina de ballet a quien conoció el 2014.

Según el medio, la propia novia de Mick Jagger confirmó, en un viaje a Nueva York, su compromiso con el cantante de 79 años luego de que luciera un anillo en su dedo anular en los últimos eventos a los que asistió.

“Melanie estaba en el American Ballet Theatre y les estaba diciendo a sus amigos que estaba comprometida con Mick. Tenía muy claro que su anillo es un anillo de compromiso y ahora es su prometida. Su familia también entiende mucho que estén comprometidos y están emocionados”, contó una fuente a The Mirror.

Melanie Hamrick, de 36 años, es la actual pareja y madre del último hijo de Mick Jagger. | Fuente: Instagram (melhamrick)

Mick Jagger usa sus redes sociales para promocionar ‘First Position’, el primer libro de su pareja Melanie Hamrick. | Fuente: Instagram (mickjagger)

En efecto, Melanie Hamrick, de 36 años, venía usando un gran anillo de diamantes generando especulaciones sobre una posible boda con Mick Jagger. Fue en noviembre pasado, durante la presentación de su primera novela ‘First Position’, cuando la bailarina decidió explicar el motivo de su sortija.

“Es algo de lo que me tengo que reír. ¿Me ha dado Mick el anillo? Sí. Somos como dos adolescentes que se regalan cosas. En mi mente, aunque tal vez es algo inmaduro, este anillo simboliza una promesa”, explicó la modelo a la prensa.

The Mirror mencionó que su fuente no pudo asegurar la fecha de la boda entre Mick Jagger y Melanie Hamrick; no obstante, resaltó que dicho suceso “significa mucho para ella” y que se encuentra feliz por el compromiso con el artista. “Todos sus amigos están felices por ella”, dijo.

Mick Jagger, de 79 años, se compromete con su novia Melanie Hamrick, de 36. | Fuente: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Melanie Hamrick se convertiría en la tercera esposa de Mick Jagger

Cabe resaltar que Mick Jagger ya estuvo casados dos veces. Por otro lado, Melanie Hamrick tendría su primera boda con el compositor y actor británico.

Mick Jagger se casó por primera vez con Bianca Jagger entre 1971 y 1978. Este matrimonio le permitió tener a su hija Jade Jagger, que actualmente tiene 51 años. Sin embargo, Jagger ya tenía a Karis, su primogénita de 53 años, con Marsha Hunt, una pareja fuera de su matrimonio.

Posteriormente, Mick Jagger se casó en 1990 con la modelo Jerry Hall con quien tuvo cuatro hijos: Elizabeth Scartlee de 39, James Leroy de 37, Georgia May de 31 y Gabriel Luke de 25. Tras divorciarse de Hall en 1999, el cantante tuvo a su hijo Lucas, de 24 años, con la también modelo Luciana Morad.