Kourtney Kardashian está embarazada: así sorprendió a Travis Barker con el anuncio

Kourtney Kardashian anunció su embarazo durante un concierto de Blink-182 en la noche del último viernes. La mayor de las hermanas Kardashian dio la noticia a su esposo y baterista de la banda, Travis Barker, con quien se casó en mayo del 2022. En efecto, la artista publicó un video en sus redes sociales donde se le ve sosteniendo un cartel con el mensaje: “Travis, estoy embarazada”.

Al ver el mensaje de Kourtney Kardashian, el músico saltó del escenario para abrazar y besar a su esposa generando la emoción de los fanáticos de Blink-182 que estaban disfrutando del concierto.

Este será el primer hijo que tiene la pareja pues ambos ya tienen otros hijos con sus anteriores cónyugues. A sus 44 años, Kourtney tiene tres hijos con Scott Disick: Maso, Penelope y Reign. Mientras que Travis, con 47 años, tiene tres hijos con su anterior esposa Shana Moakler: Landon, Alabama y Atiana.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en mayo del 2022 en tres ceremonias. | Fuente: Instagram (kourtneykardash)

Anteriormente, Kourtney Kardashian y Travis Barker celebraron su matrimonio hasta en tres ocasiones. Primero, fueron a Las Vegas, tras asistir a los Premios Grammy en abril del 2022.

Luego en mayo hicieron una boda legal en el juzgado de Santa Bárbara que concluyó con una celebración en Portofino, Italia, en una propiedad de los diseñadores de Dolce & Gabbana Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Kourtney Kardashian habría imitado escena de videoclip

Kourtney Kardashian habría imitado la idea de dar la noticia de su hijo a Travis Barker con el recuerdo de una escena en el videoclip de la canción ‘All The Small Things’ lanzado en el 2001 por Blink-182.

Kourtney Kardashian anunció su embarazo durante concierto de Blink-182 con un cartel que decía: "Travis, estoy embarazada". | Fuente: Instagram (kourtneykardash)

En la escenografía se ve a una fanática con un cartel que también decía ‘Travis, estoy embarazada’ como parte de una parodia de la canción ‘I want It That Way’ de los Backstreet Boys de 1999.

Kourtney y Travis contaron sobre proceso de fertilidad

En setiembre del 2022, Kourtney Kardashian contó a The Wall Street Journal que había pausado los tratamientos de fertilización in vitro antes de casarse con Travis Barker ya que solo quería enfocarse en la celebración de su boda. No obstante, ahora la pareja podrá celebrar la llegada de su primer descendiente.