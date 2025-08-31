Últimas Noticias
Milena Zárate en 'El valor de la verdad': ¿qué la motivó a regresar al sillón rojo?

Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz. | Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La actriz y bailarina colombiana vuelve al programa de Beto Ortiz para "dejar las cosas en claro".

¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Milena Zárate vuelve a El valor de la verdad (EVDLV) dispuesta a hablar sin filtros: desde su complicada relación con su hermana Greyssi Ortega hasta su versión sobre el romance que mantuvo con Jonathan Maicelo, entre otras revelaciones.

“La primera vez que me senté fue buscando justicia. Esta vez lo hago por diversión, porque extrañaba a Beto”, comentó la colombiana antes de pasar al set. “Igual estoy nerviosa, intimida… hacía muchísimos años que no pasaba por esto”.

En los adelantos del programa se muestra que Milena no estará sola. La acompañarán César Dávila, su amigo y abogado, y Yury Hernández, su amiga cercana, quienes estarán atentos para evitar que responda la pregunta más comprometedora de la noche.

¿Qué la motivó a regresar?

No es la primera vez que Milena se enfrenta al polígrafo de Beto Ortiz. La promoción del programa la presenta como una “veterana”, recordando sus participaciones anteriores. En esta ocasión, su retorno se da apenas una semana después de la aparición de su hermana Greyssi Ortega.

“Vengo en otro momento de mi vida, un momento de paz, distinto a cuando me senté las primeras veces”, señaló a las cámaras. “He callado mucho tiempo, pero ahora no me guardo nada. Lo que pasó entre Greyssi y yo, hoy se va a saber todo... No vine a reconciliarme, vine a dejar las cosas claras".

¿Quién es Milena Zárate?

Milena Zárate, de 36 años, es bailarina, actriz y cantante. Ha formado parte de realities y programas como El Gran Show y Bailando por un Sueño. Su relación más mediática fue con el comediante Edwin Sierra, con quien tiene una hija.

El episodio completo de El valor de la verdad con Milena se transmitirá este domingo 31 de agosto desde las 10 p.m. por Panamericana Televisión y en el canal oficial del programa en YouTube.

Milena Zárate El valor de la verdad EVDLV

