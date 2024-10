Milett Figueroa responde a la prima política de Marcelo Tinelli: "Que lo hable con su terapeuta"

La modelo peruana y jurado de Cantando 2024 respondió a los reclamos de Mimi Alvarado con un comentario que generó polémica, mientras que Mimi, por su parte, prefirió mantener reserva: "No quiero abrir la boca más de la cuenta, porque me conozco".

La semana pasada, Milett Figueroa y Mimi Alvarado protagonizaron un fuerte intercambio de palabras en Cantando 2024, cuando la modelo peruana otorgó un bajo puntaje a la periodista dominicana tras una cuestionada presentación. "Te vi entrar desganada (...) no me gustó", le dijo Milett, a lo que Mimi respondió: "Me la hiciste imposible en el verano (...) Ya basta".

Mimi, pareja de Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, compartió el verano con Milett, pareja de Marcelo, durante las grabaciones del reality Los Tinetti para Prime Video. En el programa argentino LAM, Mimi explicó que no podía dar detalles de lo ocurrido con Milett, ya que fue parte de las grabaciones del reality, el cual se estrenará en enero de 2025.

Pero las cosas no quedaron ahí. El último lunes, Flor Peña regresó a la conducción del reality tras una breve pausa y aprovechó para indagar en lo ocurrido entre Milett y Mimi. "¿Qué pasó?", le preguntó a Milett. "No sé. Yo solamente la puntué y de ahí se descolocaron las cosas", respondió la peruana.

"¿Ustedes ya vienen mal desde el verano?", insistió Flor, refiriéndose a lo que había comentado Mimi días atrás. "No sé de dónde lo trae, realmente. Yo la pasé fantástico. Mi verano fue hermoso. La pasé genial. Así que no sé de dónde tanta imaginación", replicó Milett. "¿Por qué está tan enojada?", preguntó nuevamente Flor. Milett cerró el tema diciendo: "No sé. Que lo hable con su terapeuta. No tengo idea".

¿Qué respondió Mimi Alvarado?

Hacia el final de la edición del lunes, Mimi Alvarado tuvo unos minutos para responder a los comentarios de Milett Figueroa. Sin embargo, esta vez prefirió mantenerse reservada: "Tengo amnesia y no puedo recordar algunas cosas".

No obstante, el programa América Hoy presentó una breve entrevista telefónica con Mimi, en la que comentó: "Son cosas que tengo que manejar delicadamente. Tengo mucha información, entonces, no quiero mezclar todo. Antes, tengo que hablar con otra persona. Hay muchas internas. No quiero abrir la boca más de la cuenta, porque me conozco".

