"Me regreso a Argentina": Milett Figueroa se despide de la conducción de 'América Hoy'

Milett Figueroa anunció su retorno a Argentina. La modelo peruana dejará la conducción en el programa América Hoy luego de casi dos meses. Fue el último viernes que la pareja de Marcelo Tinelli se despidió de sus compañeros: Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo.

Luciendo un elegante vestido negro, la también exintegrante de Esto es guerra tomó el micrófono y se puso adelante de las cámaras del magazín para comenzar agradeciendo a todo el equipo de producción.

"Quiero agradecerles a todos, a GV Producciones, a Gisela, a Armando y a toda mi familia de América hoy por recibirme con tanto amor en estos dos meses. Fue una temporada de dos meses, así que me regreso a Argentina”, manifestó.

Seguidamente, la exparticipante de Bailando 2023 también tuvo palabras de agradecimiento a sus seguidores por verla desde su inclusión al programa en febrero en reemplazo de Brunella Horna.

"Les mando un beso gigante a todos mis seguidores. Los amo, gracias por acompañarme. Ellos me siguen a donde voy y les agradezco un montón. Sigan viendo América hoy", comentó.

Cabe resaltar que Milett Figueroa aparecerá todavía en América Hoy este lunes 31 de octubre. Día en que se anunciará su salida oficial del programa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron en Lima hace unas semanas. | Fuente: @elbailandooficial

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencontraron en Lima

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron en Lima tras estar semanas separados. El conductor argentino aterrizó en la capital peruana, para reencontrarse con su pareja en una visita que dejó ver lo enamorado que sigue de la modelo peruana.

Por medio de sus historias en Instagram, Tinelli compartió una foto desde un avión anunciando su partida de Argentina, pero sin revelar su destino. Horas después, el exdirigente deportivo publicó un selfi sin polo, con gafas oscuras y un fondo iluminado por el sol peruano revelando Lima su paradero.

En otro momento, Marcelo Tinelli difundió otra instantánea con dos copas de pisco sour brindando y un mensaje con dedicatoria especial a Figueroa. “Un pisco sour de bienvenida, super exquisito, preparado por mi amor, Milett”, expresó confirmando su estadía.

Después del brindis, Tinelli puso otra foto de un almuerzo con un ceviche “increíble”, según describió el presentador. Finalmente, el famoso presentador de televisión mostró a otra foto al lado de Milett Figueroa teniendo un llamativo sol de fondo.

Milett Figueroa se unió a Ethe Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila en 'América Hoy'. | Fuente: GV Producciones

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli negaron separación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli negaron que exista una separación entre los dos. En una entrevista con el periodista Ángel de Brito para el programa LAM, el dirigente argentino descartó una ruptura con la peruana. “No, no estamos separados. Estamos juntos acá”, declaró.

En esa misma línea, Milett Figueroa también afirmó que se mantiene al lado del presentador argentino. “Si estamos acá es porque estamos juntos. Yo lo estoy acompañando a él. Desde el reality siempre he sido su compañera”, manifestó la modelo.

Además, Milett contó cómo fue que Marcelo la llamó para participar en el reality Los Tinelli. “Nunca he sido un personaje del reality. Antes de que empiecen a grabar, él me dijo 'Amor, vamos a grabar con mis hijos. ¿Quieres estar?' Mi mente era acompañarlo a él”, señaló.

En otro momento, la también actriz nacional aseguró que no tiene ninguna enemistad con las hijas de su pareja. “Al inicio, sí (me odiaban). Recién nos conocíamos. Hay cosas que uno a veces no conoce de la otra persona. No hubo pelea, fue algo que yo dije y que una de ellas dijo”, sostuvo.

