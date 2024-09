"¿Cuál es tu problema conmigo?": Milett Figueroa enfrenta a periodista argentino tras críticas por 'Cantando 2024'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presencia de Milett Figueroa como jurado en Cantando 2024 sigue generando controversia. Tras recibir duras críticas, en especial del periodista argentino Ángel de Brito, conductor de LAM, la modelo y actriz peruana decidió responder públicamente en redes sociales, enfrentándolo directamente: "Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo?".

En una entrevista el miércoles para el programa América Hoy, Ángel afirmó que Milett no cuenta con las credenciales necesarias para ser jurado en un show de canto. Según el periodista, su relación sentimental con Marcelo Tinelli, productor del reality, es el verdadero motivo de su elección. Además, añadió: "Nunca la vi relajada, simpática o divertida, parece que le cuesta".

Ángel también insinuó que Milett podría estar intentando escapar de su "pasado mediático" en Perú. Ante estas declaraciones, Martha Valcárcel, madre de la modelo, no se quedó callada y se comunicó con América Hoy para expresar su desconcierto por el "encono" del periodista contra su hija.

“No conoce nada de Marcelo, más allá del trabajo. No sabe absolutamente nada”, afirmó, defendiendo la posición de su hija en el programa. “Milett ha estudiado canto y sí puede opinar. No es una cantante profesional, pero tiene voz, por supuesto". También destacó que “todo Argentina está feliz con Milett", salvo Ángel.

Milett Figueroa responde a Ángel de Brito

Ángel de Brito no tardó en reaccionar a las declaraciones de la madre de Milett Figueroa, respondiendo en X (antes Twitter): "La suegra de Tinelli llamó para quejarse de una nota que di en Perú jajaja... Está feliz porque va a las mansiones de Tinelli y pide censura. ¡Qué manga de fantasmas, agarren la pala, parásitas!".

Tras este duro mensaje, Milett decidió tomar cartas en el asunto, cuestionando abiertamente a De Brito: "Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? Me intriga todo esto". La actriz cerró su comentario con una advertencia: "Todo tiene un límite y siempre te traté con respeto".

Sin rodeos, el periodista argentino respondió de inmediato: "Milett, no sos tan importante como fantaseás. Ningún problema en particular, solo señalo que sos una paracaidista que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli, una acomodada más". Con un tono irónico, concluyó: "Espero resolver tu intriga. Si no, te amplío".

Angelito, cuál es tu problema conmigo? Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? O que es lo que pasa?

Me intriga todo esto.

Me parece que todo tiene un límite y siempre te trate con respeto. https://t.co/uMmQM5vXzq — Milett Figueroa (@mmilettfigueroa) September 26, 2024

Milett, no sos tan importante como fantaseas. Ningún problema en particular.



Solo señaló que sos una paracaidista, que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli.



Una acomodada más.



Espero resolver tu intriga.

Sino te amplío. https://t.co/uRYDlEVp2G — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 26, 2024

