"Pensamos muy parecido": Mónica Sánchez y Daniel Sacro cuentan cómo trabajaron juntos en nuevo videoclip

Mónica Sánchez es la protagonista del videoclip musical Querida Parca, el nuevo tema de su novio argentino Daniel Sacroisky, conocido como Daniel Sacro. Ambos estuvieron este martes en el programa Encendidos de RPP donde contaron cómo fue trabajar juntos y sincronizar los movimientos y la actuación de sus personajes en el video.

“Ojo que ser pareja —en un videoclip— no es garantía de éxito laboral. Hasta es complicado, pero no nos generó ningún conflicto. Me encanta la música y a él también. Pensamos muy parecido. (Este videoclip) nos acerca en una manera de ver la vida, entender el mundo. El mismo sentido de libertad y pertenencia”, declaró la intérprete de Charito en la popular serie Al fondo hay sitio.

Por su parte, Daniel Sacro señaló que “conocer bien” a Mónica Sánchez ayudó mucho a que el videoclip Querida Parca salga con mucha naturalidad. “Nos conocemos bien. Sabíamos que iba a funcionar porque pensamos parecido. No había ningún problema en la honestidad intelectual. Estoy feliz por el resultado y la experiencia también”, señaló el músico y publicista.

En ese sentido, la también exactriz de La Perricholi recalcó que grabar un videoclip con su actual pareja fue algo “interesante y retador”. “Para nosotros fue interesante en lo personal. También fue retador entregarme a este personaje de 'la Parca' porque Daniel la trae desde un lugar bastante luminoso. Es alguien que llega a sorprender e intimidar y sorprenderse de aquel que viene a visitar”, dijo.

El músico argentino Daniel Sacro contó como fue grabar videoclip con Mónica Sánchez. | Fuente: RPP

Mónica Sánchez y Daniel Sacro presentaron un show el 4 de diciembre

Mónica Sánchez y Daniel Sacro anunciaron que presentarán un espectáculo el próximo 4 de diciembre en La Noche de Barranco. “Vamos a tener invitados hermosos. El personaje de la Parca que interpreto en el videoclip estará presente. Hay canciones y hay relatos”, recalcó la actriz de 54 años.

Por su parte, Daniel Sacro explicó que la canción Querida Parca empieza "como un terror genuino en ese momento donde la muerte era algo cotidiano” tratando de aceptarla como algo natural de la vida.

“Queremos reflejar la muerte como idea de cotidianidad. La forma de ganarse ese terror es con la risa. Queremos hacer ver que vale la pena estar vivo. Al último, la muerte (o la Parca) le dice al personaje 'El que ríe último, ríe mejor'. Mi personaje le responde: ‘Mientras la risa le gane al terror, tu última risa me tiene sin cuidado’”, señaló el cantante de 43 años.

Mónica Sánchez lleva más de tres años en una relación con el argentino Daniel Sacroisky. | Fuente: Instagram (cordeliamar_21)

Mónica Sánchez compartió detalles de su relación con Daniel Sacro

Meses atrás, Mónica Sánchez contó que tiene más de tres años de relación con el argentino Daniel Sacro, quien es cantautor, escritor y publicista.

Además, mencionó que su pareja se lleva muy bien con sus hijas, aunque prefirió no profundizar en detalles. "Soy muy discreta con mi vida personal. Todo comenzó con una bonita amistad; somos muy amigos", explicó Sánchez en el podcast La Linares.

En ese sentido, la protagonista de Eva del Edén también señaló que la relación con Sacro le ha traído calma y estabilidad a su vida.

"Siento que esta relación llega en un momento diferente de mi vida, más tranquila y menos a la defensiva. Aprecio las mismas cosas de siempre, pero ya no tengo el alma tan encendida", expresó.

