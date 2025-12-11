Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"No me incomoda": Xiomy Kanashiro se sincera tras cruce entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en el aeropuerto

Xiomy Kanashiro habló sobre cruce entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en aeropuerto.
Xiomy Kanashiro habló sobre cruce entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en aeropuerto. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Xiomy Kanashiro afirmó que saludaría a Yahaira Plasencia y que no tendría problema en que Jefferson Farfán también lo haga. "Ellos tuvieron una relación muy pública", dijo.

Xiomy Kanashiro rompió su silencio y habló sobre el cruce que tuvo Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez días atrás.

En declaraciones a la prensa, luego de animar un evento, la actual pareja del exfutbolista peruano fue consultada sobre lo que dijo la salsera de que estuvo en el aeropuerto a pocos metros de Farfán cuando una señora le gritó: “Yahaira, ahí está tu Farfán”.

Al respecto, Xiomy mencionó no incomodarse con lo sucedido y resaltó que no tiene ninguna enemistad con Yahaira, quien tuvo una mediática relación con Jefferson entre el 2015 y 2017, regresando y volviendo a terminar de manera definitiva el 2020.

“Yo creo que siempre eso va a ser parte de (…) porque ellos tuvieron una relación muy pública como muchas otras en la farándula que podemos ver. Yo no tengo nada en contra de ella, le deseo lo mejor a todas las personas. Para mí no es ninguna incomodidad para nada (saludarla)”, declaró Kanashiro.

En ese sentido, aclaró no tener problemas con que Jefferson Farfán salude a su expareja. “No, para nada. Yo creo que si acabó bien su relación (pueden saludarse). El respeto ante todo”, acotó. Del mismo modo, mencionó que estaría dispuesta a saludar a la intérprete de El Ex Machito. “Si, claro que sí”, sostuvo.

Eso no es todo. La también bailarina y comediante reafirmó que estaría dispuesta a trabajar con Yahaira Plasencia en caso se dé la oportunidad

“Lo dije antes, si tengo que presentarla, lo haré. Yo soy muy profesional en mi trabajo. Además, ella no tiene nada que ver conmigo. Le deseo lo mejor. No he tenido ningún roche, ni lo tendría”, aseveró.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron una mediática relación entre el 2015 y 2017.
Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron una mediática relación entre el 2015 y 2017. | Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro sobre Delany López: "No sabía que era la ex"

Xiomy Kanashiro también fue consultada sobre Delany López, modelo que asegura que inició una relación con Jefferson Farfán en enero de 2023 y que terminó con el exseleccionado peruano en diciembre de 2024.

"No sabía que ella era la ex. Pero le deseo lo mejor a ella también. Yo no la conozco. Ella no es mi amiga, ni mi conocida, ni nada. Pero le deseo lo mejor a ella", exclamó.

Del mismo modo, Xiomy también respondió sobre Darinka Ramírez, la madre de la última hija del actual comentarista deportivo. "Ella es la madre de la hijita de Jefferson y siempre le voy a desear lo mejor. No conozco a Yahaira, ni a Delany, ni a Darinka, pero le deseo lo mejor a las tres", expresó.

En otro momento, la comunicadora y presentadora de televisión se sinceró sobre su relación con Farfán, quien mencionó una posible boda con ella meses atrás en su podcast Enfocados.

"Estoy en una etapa muy bonita de mi vida. Me siento muy amada. Me siento muy feliz y creo que él también y eso es base para que nosotros podamos seguir adelante", manifestó.

Jefferson Farfán anunció una probable boda con Xiomy Kanashiro en su podcast Enfocados.
Jefferson Farfán anunció una probable boda con Xiomy Kanashiro en su podcast Enfocados. | Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro negó tener planes de boda con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el exfutbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola.

Asimismo, la también cantante dijo que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero no es sencillo.

"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.

Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.

Kanashiro también se refirió a los anillos que ella y Farfán habían mostrado en redes sociales, aclarando que se trata de algo simbólico. "A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. Es un acto simbólico que tenemos los dos", comentó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Xiomy Kanashiro Yahaira Plasencia Jefferson Farfán

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA