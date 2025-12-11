"No me incomoda": Xiomy Kanashiro se sincera tras cruce entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en el aeropuerto

Xiomy Kanashiro rompió su silencio y habló sobre el cruce que tuvo Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez días atrás.

En declaraciones a la prensa, luego de animar un evento, la actual pareja del exfutbolista peruano fue consultada sobre lo que dijo la salsera de que estuvo en el aeropuerto a pocos metros de Farfán cuando una señora le gritó: “Yahaira, ahí está tu Farfán”.

Al respecto, Xiomy mencionó no incomodarse con lo sucedido y resaltó que no tiene ninguna enemistad con Yahaira, quien tuvo una mediática relación con Jefferson entre el 2015 y 2017, regresando y volviendo a terminar de manera definitiva el 2020.

“Yo creo que siempre eso va a ser parte de (…) porque ellos tuvieron una relación muy pública como muchas otras en la farándula que podemos ver. Yo no tengo nada en contra de ella, le deseo lo mejor a todas las personas. Para mí no es ninguna incomodidad para nada (saludarla)”, declaró Kanashiro.

En ese sentido, aclaró no tener problemas con que Jefferson Farfán salude a su expareja. “No, para nada. Yo creo que si acabó bien su relación (pueden saludarse). El respeto ante todo”, acotó. Del mismo modo, mencionó que estaría dispuesta a saludar a la intérprete de El Ex Machito. “Si, claro que sí”, sostuvo.

Eso no es todo. La también bailarina y comediante reafirmó que estaría dispuesta a trabajar con Yahaira Plasencia en caso se dé la oportunidad

“Lo dije antes, si tengo que presentarla, lo haré. Yo soy muy profesional en mi trabajo. Además, ella no tiene nada que ver conmigo. Le deseo lo mejor. No he tenido ningún roche, ni lo tendría”, aseveró.