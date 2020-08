Natalia Salas celebra su cumpleaños número 33 con cinco meses de embarazo. | Fuente: Instagram

Cumpleaños en la dulce espera. Natalia Salas ha compartido una serie de fotos en su cuenta de Instagram mostrando cómo celebró sus 33 años. La actriz lamentó que por la situación en la que vive el país no haya podido celebrarlo “a lo patronal”, sin embargo, está feliz porque su familia se encuentra bien de salud.

“Este año no estaré en un karaoke, no estaré en otra ciudad, no estaré bebiendo mi botella de vino o wisky...y me apena”, aseguró la artista en su extenso mensaje en Instagram.

Con un vestido plomo que resalta sus cinco meses de embarazo, Salas comenta cuál es el mejor regalo que ha recibido por su onomástico: “Tengo el mejor regalo que pude pedir en mis 33 celebraciones: el pedacito que crece dentro de mí. Tengo todo para ser feliz, y lo soy. Soy inmensamente feliz”, explicó.

Natalia Salas comenta que le agradece a Dios a diario por tener un techo donde dormir, una familia unida y por estar con “el hombre de sus sueños”. Finalmente, agradeció a todos los que le enviaron saludos y “mensajes de mucho amor”.

ENTRE EL EMBARAZO Y EL TEATRO

Natalia Salas anunció su primer embarazo luego de haber tomado esta decisión —junto a su novio— desde el año pasado. Como si las piezas encajaran, el bebé avisó de su llegada en el momento ideal, cuando ella había dejado de trabajar, aunque no del todo, ya que continúa en el teatro con la obra virtual “Jedi”, de Camerino Virtual.

“Siento que es el mejor momento, porque con la vida tan ajetreada que yo solía tener, no hubiese tenido el embarazo tan hermoso, amable y tranquilo que estoy teniendo. No he vomitado ni una sola vez, y eso no es cotidiano. Hago mi día normal: estreno, bailo, canto, hago una obra de teatro, ensayo, cocino”, explicó hace unos días Salas a RPP Noticias. “Si hubiese tenido que seguir yendo al canal, hubiese sido bien complicado”.

A sus 32 años, ella se sorprende de no haber tenido complicación alguna en la gestación a pesar de ser una madre primeriza. Lo más doloroso de esta situación era la imposibilidad de regresar a pararse en un escenario a actuar o bailar, sin embargo, la tecnología ha sido la mejor apuesta para hacer arte sin salir de casa.

“Es la primera obra virtual que hago en mi vida. Cuando ha empezado la pandemia, veía que toda la gente se empezaba a reinventar y yo era un poco reacia a la situación, porque me daba vértigo, miedo y me parecía un terreno desconocido esto de actuar sola con tu computadora”, comentó Natalia Salas sobre “Jedi”, la puesta en escena que protagoniza junto a Ricardo Combi.