Desde México, Nidia Bermejo protagoniza la obra virtual "Sermones", que forma parte de la nueva temporada de Camerino Virtual. | Fuente: Difusión

Nidia Bermejo regresa al teatro peruano a través de la magia de la virtualidad y su aplicación en el teatro durante la pandemia de coronavirus. Desde México, RPP Noticias pudo conversar con la actriz sobre su obra virtual “Sermones”, presentada como parte de Camerino Virtual, y su vida en el país azteca.

A mediados del 2019, Bermejo dijo adiós a Felícitas Condori Quispe, de la novela “De vuelta de al barrio” para emprender una nueva aventura fuera de nuestro país. Recuerda al personaje con mucho cariño y se emociona cada vez que el público continúa hablando de ella en las redes sociales.

“Extraño a mis amigos. Pero había decidido hacer un viaje así de grande, decisivo e importante. Lo he ido postergando mucho tiempo y pues, era ahora o nunca”, contó la artista peruana. “Siempre me preguntaba qué podría pasar si me atrevo a vivir en otro lugar. Extraño lo que había conseguido. Ahora, me atrevo a comenzar de nuevo, y es muy emocionante que hago estas obras de esta manera virtual”.

No se arrepiente de haber tomado esa decisión, debido a que —por causalidades del contexto actual— tiene la posibilidad de seguir haciendo lo mismo que estaría haciendo si estuviera en Perú. “Ahora estoy en mi casa en México, haciendo estas cosas. Todo es perfecto creo. Estoy aquí y estoy allá, y ese era mi idea, que mi sede sea México. Mi centro ahorita es México”, explica Nidia Bermejo en conversación con RPP Noticias.

PROYECTOS EN PERÚ Y MÉXICO

“Sermones” es una obra virtual que se presenta como parte de Camerino Virtual, una propuesta llevada al formato digital ante la imposibilidad de reabrir los teatros por la COVID-19. Con 20 minutos en escena, Nidia Bermejo y Manu Rodríguez protagonizan la historia de una profesora de yoga que tendrá que confrontar su pasado.

“Es una obra divertida, porque pasa de la comedia al drama y viceversa, puede ser hasta sarcástico o irónico, teatro de lo absurdo. Eso a mí me reta, se me hace muy difícil actuar pasando de tantos géneros. Es una obra corta y vamos a interactuar con un público”, considera la actriz de "La hora final", quien reside en México desde hace un año.

Para ella, leer los textos peruanos mientras está en el extranjero tiene un efecto distinto, y opina que: “La distancia o las pérdidas hace su trabajo, le pongo un valor más emocional a estos textos porque sé de dónde vienen. (…) Me da cierta nostalgia y felicidad, porque sé de qué cosa estamos hablando: nosotros mismos y nuestra cultura”.

Nidia Bermejo y Manu Rodríguez protagonizan la obra virtual "Sermones". | Fuente: Difusión

A pesar de encontrarse a kilómetros de distancia, Nidia Bermejo continúa con diversos proyectos teatrales, talleres de actuación, entre otras cosas, que reafirman su trayectoria como artista peruana. Sin embargo, está muy atenta a la emisión de su permiso de trabajo para poder compartir su talento en México y, por ende, tiene una gran dedicación para cuando llegue el momento.

“Estoy estudiando el neutro. (…) Es difícil ser natural, podríamos hablar mexicano actuado, pero ellos se dan cuenta. Entonces, mejor hacerlo cada vez más natural, acoplarlo, entenderlo y usar los términos en el momento correcto”, refiere Bermejo sobre el aprendizaje del acento mexicano y, con un año viviendo allá, ha conocido la vivencia de cerca de esta forma de identidad: “Lo podemos actuar, pero hablarlo creo que es vivirlo”.

EL DATO

“Sermones” está escrita por Paris Pesantes, dirigida por Julia Thays, e interpretada por Nidia Bermejo y Manu Rodriguez.

La obra virtual va desde el 14 hasta el 30 de agosto, y las funciones se presentarán los viernes y domingo a las 9:00 p.m. Para reservar las entradas y más información puedes acceder desde este enlace.