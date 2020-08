La actriz Natalia Salas dejó la televisión en plena pandemia, pero su vida ha sido centro de cambios desde entonces. | Fuente: Instagram

Desde que Natalia Salas perdió su trabajo en la televisión en plena pandemia, su vida ha dado un giro de 360 grados: un embarazo, adaptarse a la virtualidad del teatro y la restructuración de su plan de vida. Dos semanas atrás, la actriz peruana anunció que ella y su novio Sergio Coloma se convertirían en padres por primera vez.

En conversación con RPP Noticias, reveló que el mismo día que le comunicaron que ya no sería de ser parte de América Hoy, su pareja recibió la mala noticia que también dejaría de trabajar, porque la empresa a la que prestaba servicios había quebrado ante la crisis provocada por la COVID-19

“Al inicio fue chocante y triste, porque te haces un plan anual de vida. Mi novio y yo teníamos un plan que involucraba viajes y compras y nadie en el mundo presentía que se venía una pandemia. Los dos nos quedamos sin trabajo”, contó Natalia Salas, pero su filosofía de vida la impulsó a seguir: “A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno”.

En ese sentido, la exconductora de televisión considera que esta experiencia les sirvió para “restructurar los planes que teníamos, la vida nos ha obligado un poco a sacar esos planes y sueños que teníamos guardados debajo de la almohada”. Sumado a ello, una nueva vida viene en camino en momentos tan extraños para el mundo.

EL EMBARAZO Y EL TEATRO VIRTUAL

La actriz Natalia Salas anunció su primer embarazo a través de sus redes sociales, luego de haber tomado esta decisión —junto a su novio— desde el año pasado. Como si las piezas encajaran, el bebé avisó de su llegada en el momento ideal, cuando ella había dejado de trabajar, aunque no del todo, ya que continúa en el teatro con la obra virtual “Jedi”, de Camerino Virtual.

“Siento que es el mejor momento, porque con la vida tan ajetreada que yo solía tener, no hubiese tenido el embarazo tan hermoso, amable y tranquilo que estoy teniendo. No he vomitado ni una sola vez, y eso no es cotidiano. Hago mi día normal: estreno, bailo, canto, hago una obra de teatro, ensayo, cocino”, explicó Salas a RPP Noticias. “Si hubiese tenido que seguir yendo al canal, hubiese sido bien complicado”.

A sus 32 años, ella se sorprende de no haber tenido complicación alguna en la gestación a pesar de ser una madre primeriza. Lo más doloroso de esta situación era la imposibilidad de regresar a pararse en un escenario a actuar o bailar, sin embargo, la tecnología ha sido la mejor apuesta para hacer arte sin salir de casa.

“Es la primera obra virtual que hago en mi vida. Cuando ha empezado la pandemia, veía que toda la gente se empezaba a reinventar y yo era un poco reacia a la situación, porque me daba vértigo, miedo y me parecía un terreno desconocido esto de actuar sola con tu computadora”, comenta Natalia Salas sobre “Jedi”, la puesta en escena que protagoniza junto a Ricardo Combi.

Natalia Salas actúa en obra virtual de temática trans, presentada como parte de la nueva temporada de Camerino Virtual. | Fuente: Difusión

Al recibir el texto de la obra virtual “Jedi”, la actriz de “No me digas solterona” sintió que quería dar su voz a este personaje. La historia está centrada en una mujer, quien no se siente identificada con su sexo asignado al nacer, y contará la relación con su padre pasando por la infancia hasta la adultez.

“Tocamos el tema trans y es algo que yo no lo voy a tener que vivir, pero hay muchas personas que sí. Es importante y chévere porque con el teatro o el cine, porque a mí me gusta hacer discursos que vayan con mi forma de ver la vida. (…) No podía perder la oportunidad de contar esta historia y vivirla un poco. Al meterte en la piel de la piel de un personaje, descubres mucho”, aseguró Natalia Salas sobre este proyecto LGTBQI+ para el teatro digital.

EL DATO

“Jedi” está escrita y dirigida por Daniel Fernández e interpretada por Natalia Salas y Ricardo Combi.

La obra virtual va desde el 14 hasta el 30 de agosto, y las funciones se presentarán los viernes y domingos a las 9:45 p.m. Para reservar las entradas y más información puedes acceder desde este enlace.