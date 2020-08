Natalia Salas contó cómo se siente al llegar a sus 20 semanas de embarazo. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

Tras anunciar con un divertido video que estaba esperando un bebé, fruto de su relación con su novio Sergio Coloma, Natalia Salas viene utilizando sus redes sociales para, fiel a su estilo, relatar cómo está viviendo su primer embarazo.

Así, con 20 semanas ya en la dulce espera, la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” decidió publicar en su cuenta de Instagram las últimas noticias de su gestación, la más importante: su experiencia de sentir las primeras “pataditas” de su bebé.

“Estoy exactamente a la mitad de mi embarazo. Ayer por primera vez sentí patear a mi bebé, y vimos como mi barriga era estirada desde adentro por un piecito o manito, me emocioné hasta las lágrimas”, escribió en la leyenda de dos fotografías donde luce su avanzado embarazo.

De acuerdo con la figura televisiva, el embarazo puede parecer difícil, pero ella prefiere pensar que vive una de sus mejores etapas y afirmó sentirse agradecida por la nueva familia que le tocó formar junto a su pareja.

“Tengo miles de sensaciones que pasan por mi cuerpo, alma y mente. A veces tengo miedo (todo esto es nuevo para mí y encima con pandemia), pero no dejo que esa incertidumbre domine, porque estoy viviendo un sueño y solo me merezco disfrutarlo al máximo”, apuntó.

"Agradezco todos los días y bendigo mi cuerpo y a mi nueva familia. ¡Ay Leandro! ¡Cómo te amo!", concluyó Salas en alusión al niño que tendrá junto a Coloma. La publicación, en cuatro horas, alcanzó casi 20 mil 'me gusta' y muchos comentarios alentadores.



ENTRE EL EMBARAZO Y EL TEATRO

Natalia Salas anunció su primer embarazo luego de haber tomado esta decisión —junto a su novio— desde el año pasado. Como si las piezas encajaran, el bebé avisó de su llegada en el momento ideal, cuando ella había dejado de trabajar, aunque no del todo, ya que continúa en el teatro con la obra virtual “Jedi”, de Camerino Virtual.

“Siento que es el mejor momento, porque con la vida tan ajetreada que yo solía tener, no hubiese tenido el embarazo tan hermoso, amable y tranquilo que estoy teniendo. No he vomitado ni una sola vez, y eso no es cotidiano. Hago mi día normal: estreno, bailo, canto, hago una obra de teatro, ensayo, cocino”, explicó hace unos días Salas a RPP Noticias. “Si hubiese tenido que seguir yendo al canal, hubiese sido bien complicado”.

A sus 32 años, ella se sorprende de no haber tenido complicación alguna en la gestación a pesar de ser una madre primeriza. Lo más doloroso de esta situación era la imposibilidad de regresar a pararse en un escenario a actuar o bailar, sin embargo, la tecnología ha sido la mejor apuesta para hacer arte sin salir de casa.

“Es la primera obra virtual que hago en mi vida. Cuando ha empezado la pandemia, veía que toda la gente se empezaba a reinventar y yo era un poco reacia a la situación, porque me daba vértigo, miedo y me parecía un terreno desconocido esto de actuar sola con tu computadora”, comentó Natalia Salas sobre “Jedi”, la puesta en escena que protagoniza junto a Ricardo Combi.

EL DATO

“Jedi” está escrita y dirigida por Daniel Fernández e interpretada por Natalia Salas y Ricardo Combi.

La obra virtual va desde el 14 hasta el 30 de agosto, y las funciones se presentarán los viernes y domingos a las 9:45 p.m. Para reservar las entradas y más información puedes acceder desde este enlace.