"Con más ganas nos queremos casar": Natalia Salas seguirá adelante con su boda tras revelar cáncer en vértebra

Natalia Salas sigue firme con su boda luego de revelar el regreso de cáncer que enfrentó años atrás. La actriz peruana aseguró que se casará con Sergio Coloma el próximo 15 de noviembre manteniendo así los planes con su novio, quien le dedicó un emotivo mensaje demostrándole su amor y apoyo.

Fue ante las cámaras de Magaly TV: La Firme que la intérprete de Andrea en la serie Al fondo hay sitio mencionó que “nada va a derrumbar” su próximo matrimonio. “De ninguna manera. ¿Qué va a pasar? De nuevo quimio, no quiero casarme pelona, es horrible, no quiero de nuevo, pero sí tengo que hacer lo que tengo que hacer”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que tanto ella como Sergio decidieron continuar con la celebración de su boda luego de su primer compromiso en agosto de 2021. “Él me dijo: 'Tranquila, que no importa lo que vaya a ser, vamos a hacerlo juntos, yo voy a estar a tu costado para bien, para mal'”, aclaró desde su viaje en una isla del Caribe.

“Entonces, ahora con más ganas nos queremos casar, vamos a celebrar más todavía. Por eso, he dejado de hacer algunas cosas. Y claro, las piruetas que quería hacer en la boda, lamentablemente no las voy a poder hacer, ya para algún aniversario haremos la versión 2.0 de ¡Sergio!”, manifestó la también presentadora de televisión.

Por otra parte, Natalia mostró su optimismo por seguir con su vida pese a detectar el regreso del cáncer, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“No se asuste, que me piense bonito, que me piense saludable, que me piense plena feliz, que así es como estoy y así voy a seguir (…) Ahora, la medicina ha avanzado tanto que podemos solucionar cosas que antes de repente eran imposibles”, exclamó.

Sergio Coloma dedicó conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que su cáncer volvió. | Fuente: Instagram (chejocoloma)

Natalia Salas conmovió a todos al anunciar regreso de cáncer en vértebra

Días atrás, Natalia Salas decidió dar a conocer a sus seguidores que el cáncer que enfrentó hace tres años ha regresado, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La actriz relató que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. “El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, explicó.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.

“He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso. No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora. La nueva medicación es una bomba, me tiene con cansancio fuerte y sueño”, compartió.

Novio de Natalia Salas dedicó conmovedor mensaje a la actriz

Tras la revelación de Natalia Salas sobre el regreso de su cáncer, su pareja, Sergio Coloma, compartió un mensaje de aliento y amor que conmovió a los seguidores de la pareja.

A través de la publicación de Instagram donde Natalia contó su diagnóstico, Coloma escribió unas breves pero significativas palabras: “Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”.

La pareja, que comparte un hijo, confirmó su relación en 2017 y se comprometió en agosto de 2021. Sin embargo, sus planes de boda fueron postergados debido al diagnóstico de cáncer de mama que Natalia recibió en septiembre de 2022.

En julio de este año, Natalia Salas y Sergio Coloma, quien es ingeniero agrónomo, publicaron un romántico video en sus redes sociales anunciando que su matrimonio se realizará el 15 de noviembre de 2025.

“Te amo más que nunca y para siempre (…) Cada día falta menos para ser tu esposa”, expresó Natalia Salas en su post.