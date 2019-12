Jesús Alzamora: "La familia es la que empuja el carro. La que está ahí cuando estás jodido. Todos ellos estuvieron ahí siempre cuando estuve mal o cuando estuve bien. La familia no tiene que ser normal, tampoco tiene que estar constituida de una manera específica, simplemente tiene que ser un grupo de personas que están apoyándose siempre unos a otros y que anteponen su cariño y soporte a cualquier otra cosa. Estuvieron conmigo cuando me operaron, cuando me dio paperas y por su puesto están conmigo hoy disfrutando de mi primera navidad fuera de mi casa en Disney. Mi familia no es normal, porque todos somos un poco particulares (por decirlo de alguna manera), pero Vicente va a aprender que lo principal que debe tener una familia no es "la normalidad", sino EL AMOR".