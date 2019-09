Nicola Porcella asegura que no volverá a los realitys de televisión. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella sigue en el ojo de la tormenta, luego de que la periodista Magaly Medina difundiera dos videos en los que se le puede observar agrediendo verbalmente dentro y fuera de una discoteca a quien fue su pareja, la concursante de “Esto es Guerra”, Angie Arizaga.

Tras la difusión de las polémicas imágenes, Porcella buscó aclarar la situación participando en el programa de Beto Ortiz, “El valor de la verdad”, en donde admitió haber agredido verbalmente a Angie Arizaga fuera de la discoteca en la que Jazmín Pinedo celebraba su cumpleaños.

Es así que Porcella fue retirado de “Esto es Guerra”, mientras que la modelo Angie Arizaga regresó este lunes tras anunciar que se tomaría un pequeño descanso. Fue América TV quien retiró al chico reality del programa de concursos, y este afirmó que debido a la coyuntura viajaría fuera del país.

Su regreso a la televisión, no obstante, era algo incierto. Sobre ello ha hablado con el programa Válgame Dios, en donde aseguró que se alejará definitivamente de este tipo de programas.

“Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho", dijo el modelo.

Asimismo, aseguró que todavía no ha viajado fuera del país para “relajarse” debido a la polémica generada por la difusión de los videos.

"Si no viajé es por el huracán, iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo", comentó.