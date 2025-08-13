Onelia Molina aclara rumores de embarazo y responde a críticas por retomar relación con Mario Irivarren

La integrante de Esto es guerra habló sobre su deseo de formar una familia, su postura frente al matrimonio y las críticas que recibe por volver con Mario Irivarren.

Onelia Molina aclaró los rumores sobre un supuesto embarazo de Mario Irivarren. Aunque aseguró que la relación atraviesa un buen momento y que en el futuro sí quiere casarse y formar una familia, dejó en claro que, por ahora, no será mamá.

“¿Tus náuseas fueron porque pronto llegará un Marito o una Onelita?”, le preguntó Renzo Schuller durante una secuencia de Esto es guerra. “La verdad es que… no. Aún no, no tengo ningún bebito en mi vientre, así que tranquilos, no iba por ahí”, respondió Onelia.

La modelo explicó que el malestar fue pasajero: “Simplemente fue una mala noche, comí demasiado y, con la competencia que es súper fuerte, me dieron náuseas y mareos”.

¿Onelia Molina quiere ser mamá?

Renzo insistió con la pregunta sobre su deseo de ser madre: "Evidentemente ustedes tienen muy poco tiempo y uno no puede planificar unas cosas tan importantes como esto de un día para otro, pero, ¿en algún momento te gustaría ser madre?”.

“Sí, yo creo que sí quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia súper linda y unida, y me gustaría formar la mía en el futuro”, afirmó Onelia, mientras la cámara enfocaba a un silencioso Mario Irivarren.

Onelia Molina y Mario Irivarren lograron reconciliarse tras una reciente ruptura que ocurrió luego de la polémica boda de Alejandra Baigorria.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

Responde a críticas por su relación con Mario Irivarren

En diálogo con Más Espectáculos, Onelia Molina respondió a quienes la critican por retomar su romance con Irivarren. “No tengo nada que decir, la gente puede opinar. Cada uno es libre de hablar lo que quiera. Yo me quedo tranquila con lo que siento y vivo día a día”.

Días atrás, Mario se mostró arrepentido por su polémica ruptura con Onelia, tras el escándalo que protagonizó al reencontrarse con su expareja, Vania Bludau, en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. El incidente estalló cuando se viralizó una imagen donde se le ve abrazando a Vania en el evento, ocurrido en abril.

La pareja se conoció en 'Esto es guerra' y, desde entonces, sus fanáticos han seguido de cerca cada etapa de su relación.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

Onelia Molina no descarta casarse

Esta no es la primera vez que Onelia se refiere a su relación con Mario Irivarren. Días antes, la modelo contó que Mario “no cree en Dios”, por lo que el matrimonio no es una prioridad para él. Sin embargo, aclaró que han conversado sobre el tema y que Irivarren estaría dispuesto si eso la hace feliz.

“Para mí, casarme sí es una opción porque yo sí creo en Dios. Podría ser por civil, pero ahora definitivamente no es prioridad”, dijo en América Hoy. Y agregó: “No como la boda de Alejandra [Baigorria], pero sí me gustaría casarme y tener una familia porque vengo de una familia hermosa”.

