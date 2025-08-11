Onelia Molina no descarta casarse con Mario Irivarren tras reconciliación: "Me gustaría una familia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina no descarta casarse con Mario Irivarren y afirma que el conductor de televisión es “el amor de su vida”. Esto, luego de anunciar su reconciliación con un beso en vivo durante el programa reality Esto es guerra hace unos días.

La odontóloga arequipeña recordó que Irivarren estaba en “una situación incómoda” cuando respondió que no estaba en sus planes casarse, pero que ella sabe que su respuesta fue porque Mario “no cree en Dios”, pero que ya conversó con él de que ella si tiene entre sus planes el matrimonio.

“Sobre el matrimonio, va de la mano de las creencias. Mario no cree en Dios. El tema del matrimonio, yo lo entiendo. Lo hemos hablado y él dice que todo lo que me haga feliz (lo hará) y si quiero casarme, pues sí (él lo hará). Para mí, casarme si es una opción poque yo sí creo en Dios”, comentó la modelo en el programa América Hoy.

En ese sentido, Onelia Molina mencionó que podría casarse por civil, pero que, por el momento, una boda no está en sus planes próximos como pareja. “Civil, sí (me casó). Ahora definitivamente no es prioridad”, señaló.

Al ser consultada sobre si tiene en mente tener una boda como Alejandra Baigorria y Said Palao, respondió: “No como la boda de Alejandra, pero sí en su momento me gustaría casarme y tener una familia porque siento que he venido de una familia hermosa”.

Mario Irivarren y Onelia Molina decidieron retomar su relación tras tres meses separados. | Fuente: Instagram

Onelia Molina afirma que Mario Irivarren es “el amor de su vida”

Onelia Molina mencionó que la reconciliación con Mario Irivarren se dio luego de que retornaron de su viaje a Chile por Fiestas Patrias. “Yo siento que ese viaje fue para reconectar”, señaló la chica reality

Del mismo modo, recalcó las cualidades que tiene Irivarren con ella como pareja. “Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble que tiene muchos valores, es lindo. Conmigo es cariñoso”, sostuvo.

“Yo siento que la gente, de repente, ven en Mario un hombre más formal, más serio, que quiere cuidar la relación, pero conmigo es un excelente ser humano”, añadió.

Al ser consultada por Ethel Pozo sobre si considera que Irivarren es “el amor de su vida”, la arequipeña aseguró. “Sí (es el amor de mi vida). Si estoy con él, y he decidido darle una segunda oportunidad, es porque si siento que es un hombre que vale la pena y porque lo amo”, acotó la influencer.

Onelia Molina no descarta casarse con Mario Irivarren y afirma que quiere una familia. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren y Onelia Molina retomaron su relación

Mario Irivarren y Onelia Molina retomaron su relación. La pareja confirmó que se dará una segunda oportunidad luego de anunciar su separación hace tres meses por la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fue durante la emisión del programa Esto es guerra del último jueves que ambos personajes se dieron un romántico beso en vivo confirmando que hicieron un viaje juntos a Chile que sirvió para tomar la decisión de regresar.

"Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, comenzó diciendo Irivarren quien estaba al lado de Onelia.

Asimismo, el chico reality admitió haber viajado con Onelia a Chile para poder afianzar su vínculo como pareja.

“Estamos en ese proceso. Ese viaje tenía esa intención. Fue un viaje para los dos y fue un viaje muy lindo divertido, lleno de paz, amor y comprensión. Más allá de ser pareja, también fuimos amigos y eso estamos tratando de recuperar”, agregó.

Por su parte, Onelia Molina tomó la palabra ratificando su decisión de volver con Irivarren a quien calificó como “un gran ser humano”.

“Creo las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido en este tiempo. Hemos mejorado en muchas cosas. ¿Por qué no darnos una oportunidad?”, señaló la odontóloga.