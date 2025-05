Onelia Molina tras supuesta ruptura con Mario Irivarren: "Me encantan las personas que me dan respeto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina sigue dejando mensajes contundentes en sus redes sociales. Esto, luego de una supuesta ruptura con Mario Irivarren quien días atrás le pidió disculpas por haber dicho que “llamaría después” a su expareja Vania Bludau en la fiesta realizada para celebrar la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril.

Ahora, Onelia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió un post con un mensaje que sería dirigido al integrante de Esto es guerra. “Me encantan las personas que me dan cosas caras, por ejemplo: tiempo, respeto, honestidad, confianza, apoyo, motivación”, se lee en un video para promocionar maquillaje subido por la modelo este miércoles.

Eso no es todo. El último martes, la propia Onelia Molina decidió compartir otro video donde aparece caminando por la calle luciendo un elegante conjunto negro con un saco crema y una cartera negra.

Haciendo unos sensuales movimientos y tocándose el cabello, la también odontóloga modeló su ropa, guiñó el ojo y mostró una reluciente sonrisa dejando ver que se encuentra tranquila a pesar de los comentarios generados por lo sucedido con Mario Irivarren.

“La vida es demasiado corta como para no ser feliz”, escribió Molina en su post en Instagram recibiendo el apoyo de Michelle Soifer, Macarena Vélez, Brenda Carvallo, Stephanie Valenzuela, entre otras celebridades.

Onelia Molina se quiebra tras polémica con Mario Irivarren: "No me siento bien"

Onelia Molina habló por primera vez sobre la polémica con Mario Irivarren. Fue durante la transmisión del programa Esto es guerra que la modelo señaló primero estar tranquila después de lo dicho por Irivarren.

Acto seguido, Onelina se vio claramente cabizbaja por la situación, queriendo no profundizar sobre el tema. “Estoy tranquila. Estoy bien. Considero que hice las cosas bien de inicio a fin y estoy tranquila”, dijo en un primer momento Onelia.

No obstante, luego no pudo ocultar su tristeza y dejó derramar algunas lágrimas al ser consultada sobre cómo terminará su situación con Mario Irivarren.

"No tengo nada que decir. Son sus acciones y que él hable porque yo no quiero decir nada. No me siento bien actualmente. Por respeto a mí, a mi familia, no hablaré porque no quiero que me vean así. Entonces, no quiero hablar”, remarcó la influencer claramente afectada.

Finalmente, sostuvo que continuará trabajando en el reality de concurso donde también está Mario Irivarren. “Este es nuestro lugar de trabajo. Yo como siempre, desde el día uno que llegué di mi cien por ciento. Voy a dar lo mejor de mí”, concluyó.

Mario Irivarren pidió disculpas a Onelia Molina por querer hablar con Vania Bludau

Mario Irivarren le pidió disculpas a Onelia Molina. ¿El motivo? Haberle dicho a Alejandra Baigorria que iba a llamar a su expareja Vania Bludau, quien estaba en la boda de Baigorria junto a Said Palao el último sábado 26 de abril.

En un video viral en Tik Tok, y demás redes sociales, mostró cómo Ale Baigorria bailaba con su amigo Mario Irivarren cuando de pronto la rubia le dice a su excompañero en Esto es guerra que Vania Bludau estaba detrás de él, a lo que este respondió: “Dile que la llamo más tarde”.

Este suceso generó varias críticas contra Irivarren por haber asistido a la boda, y posterior fiesta, de Alejandra Baigorria y Said Palao junto a su pareja Onelia Molina y decir en el mismo evento que llamaría a su expareja cuando estaba cerca suyo.

Al respecto, Irivarren se mostró arrepentido por avivar un posible reencuentro con una de sus exparejas. “Estoy aquí dando la cara, como uno tiene que hacer, como corresponde (…) Lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia, creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna”, manifestó en su podcast Good Time.

Del mismo modo, lamentó que Onelia Molina esté siendo objeto de comentarios por algo que él dijo. En ese sentido, afirmó sentirse “muy dolido” por la situación.

“Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, sostuvo.

