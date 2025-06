Pamela Franco anuncia acciones legales contra Pamela López: "Se me está difamando fuerte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco anunció que tomará acciones legales contra Pamela López al considerar que la está difamando por acusarla “falsamente” de fotografiar a sus tres menores hijos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez la semana pasada.

La cumbiambera no se quedó callada y consideró que la — todavía— esposa de Christian Cueva ha tocado un tema “bastante fuerte y serio” en su carta notarial por lo que reveló que ella también comenzará un proceso judicial en contra de López.

“Es falso (que haya tomado fotos a sus hijos). Se me está difamando a un nivel ya bastante fuerte y serio. No quiero hablar del tema porque va a tener que seguir su curso en una vía legal. No puedo dejarlo así. Se ha tocado un tema que no es de un show mediático, son temas fuertes. Seguro se van a ir enterando de las medidas y de todo este proceso”, comentó Franco a las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, la intérprete de Dile la verdad volvió a rechazar las acusaciones de López, quien aseguró que la cantante de 36 años tomó fotos a sus hijos con Cueva en el aeropuerto logrando ponerlos nerviosos.

“Rotundamente, no es cierto. No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero dada la situación, todo se hará por la vía legal. Prefiero no hablar del tema porque mi interés no es el mismo”, sostuvo. Al ser consultada por las supuestas fotos, Pamela Franco respondió: “No existen las fotos. Ahí tienen la respuesta”.

Pamela López envió carta notarial a Pamela Franco para que se abstenga de fotografiar a sus hijos. | Fuente: Instagram

Pamela López envió carta notarial a Pamela Franco

Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, advirtió medidas legales contra Pamela Franco tras un incómodo encuentro en un aeropuerto. Según denunció López, la actual pareja del flamante jale de Emelec habría tomado fotos y videos de sus menores hijos sin autorización.

A través de una carta notarial, López exigió a Franco abstenerse de grabar, fotografiar o difundir cualquier imagen de sus hijos, de lo contrario, procederá con acciones legales ante la Fiscalía de la Familia.

"Le requiero de manera expresa e inmediata abstenerse en adelante de tomar fotografías, grabaciones o cualquier forma de captación de imagen de mis menores hijos, así como publicar, compartir, almacenar o divulgar dichas imágenes por cualquier medio, incluyendo redes sociales, aplicaciones de mensajería, medios digitales o físicos", señala el documento que fue difundido a los medios de comunicación.

Pamela Franco revela que no se mudará con Christian Cueva a Ecuador. | Fuente: Instagram

Pamela López acusó a Pamela Franco de tomar fotos a sus hijos

Pamela López acusó a Pamela Franco de tomarle fotografías a sus hijos dentro del aeropuerto y de asustarlos a consecuencia de ello.

Por medio de mensajes, compartidos por América Hoy, López confirmó que se encontró con la actual pareja de Christian Cueva en la zona de control del aeropuerto y que pudo reconocerla “por su nariz”.

“Esa desubicada. Sin ningún escrúpulo comenzó por tomarnos fotos en la zona de control de equipaje. Yo cuando la vi, trató de disimular y se volteó, pero como yo estaba atendiendo a mis hijos dudé quien era”, comenzó diciendo la empresaria de 37 años.

“Luego levanté la cabeza porque tenía dudas, pero su nariz la delató y pude reconocer que era ella (Pamela Franco) y con total desfachatez grababa, o tomaba fotos, a mis hijos y a mí. Evidentemente, su intención era mandarle esas fotos al padre de mis hijos”, comentó López.

En ese sentido, la empresaria de 37 años mencionó que sus hijos fueron quienes advirtieron de la presencia de Pamela Franco en el aeropuerto.

“Ellos apenas la vieron (la reconocieron). Saben perfectamente quién es y se pusieron nerviosos y me decían: ‘Mamá esa mujer nos está grabando’ y yo me quedé plantada mirándole fijamente. Ella optó por disimular (…) Grabar a menores es un delito, así sea en un lugar público. Fue horrible. Mi última hija se puso a llorar”, sostuvo López.

Pamela López envió supuesto mensaje a Pamela Franco a quien llamó 'Pinocha de la cumbia'.Fuente: Instagram (@pamlopsol)

