Nelly Rossinelli 'trolea' a Jesús Alzamora y le recuerda triunfo de la 'U' en Matute: "Nos apagaron la luz"

Nelly Rossinelli 'trolea' a Jesús Alzamora y le recuerda triunfo de la Universitario en Matute el 2023. | Fuente: YouTube (Jesús Alzamora)

Nelly Rossinelli y Jesús Alzamora protagonizaron un divertido momento que se volvió viral en redes sociales ¿Qué pasó? La influencer y jurado de El gran chef famosos le recordó al actor peruano el histórico triunfo de Universitario de Deportes en el estadio de Matute frente a Alianza Lima el 2023, lo que significó el título 27 del equipo merengue.

Fue durante la emisión del programa de YouTube de Jesús Alzamora ‘Hazme la taba’ que el exactor de Al fondo hay sitio estuvo comiendo anticuchos al lado de Nelly Rossinelli como parte de su contenido. Es así como Alzamora quiso hacerle una broma a Rossinelli diciéndole que “probablemente” nunca disfrutó de los anticuchos que se comen afuera del estadio Matute.

“Llego con anticuchos con papita y ocopa en Matute. Probablemente, un lugar donde no has ido tú”, le dijo. En seguida, Nelly le respondió con ironía a Alzamora. “Si, he ido (a Matute). Cuando hemos campeonado ahí”, causando la risa nerviosa del presentador de televisión.

“No voy a responder, porque recién la conozco y estoy empezando la confianza”, mencionó Alzamora para apaciguar el momento. No obstante, Nelly Rosinelli siguió bromeando sobre el triunfo de la ‘U’. “Esa vez fue cuando nos apagaron la luz. Siempre he ido varias veces”, exclamó la experta en cocina provocando las risas de Alzamora y de su equipo de producción.

Cabe mencionar que Jesús Alzamora ha compartido públicamente ser hincha de Alianza Lima mientras Nelly Rossinelli reveló el año pasado ser hincha de Universitario. Por otro lado, diversos usuarios reaccionaron al divertido momento. “¡Qué buena respuesta!”, “Nelly tiene calle”, “Nelly siendo Nelly”, fueron algunos de los comentarios.

Jesús Alzamora celebró seis años de casado con María Paz Gonzáles-Vigil en octubre de 2024.Fuente: Instagram (jesusalzamora)

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil celebraron seis años de casados

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil celebraron seis años de casados en octubre de 2024. Por medio de sus redes sociales, la pareja compartió una romántica publicación conjunta en sus redes sociales. "Todo eso que vivimos nos ha hecho estar mucho más unidos que nunca", sostuvo la pareja en su post.

Ambos difundieron otras imágenes que capturaban su día de bodas y diversos viajes a lo largo de los años. "Seis años de casados y doce años juntos. Nos pasó de todo realmente y todo eso que vivimos nos ha hecho estar mucho más unidos que nunca", escribieron.

En el mensaje, Jesús dedicó unas palabras a María Paz: "Te amo muchísimo y agradezco todos los días que seas mi esposa y la madre de nuestros hijos. El corazón y la energía de esta familia se llama Paz". Por su parte, María Paz agregó: "No somos la pareja perfecta, pero siempre estamos unidos".

Cabe mencionar que el actor estuvo envuelto en una polémica de presunta infidelidad a su esposa luego de que el programa Magaly TV: La Firme mostrara imágenes de Jesús Alzamora besando a una joven durante una fiesta en Colombia.

Antes de que las imágenes salieran al aire, María Paz Gonzáles-Vigil rompió el silencio en sus redes sociales, aclarando que el hecho había ocurrido hace un año y que ella ya lo sabía.

Nelly Rossinelli es jurado en El gran chef famosos junto con Luciano Mazzetti y Javier Masías.Fuente: Instagram (nellyrossinelli)

Nelly Rossinelli rompe su silencio tras salida de Giacomo Bocchio

Nelly Rossinelli se pronunció sobre la sorpresiva salida de Giacomo Bocchio de El Gran Chef Famosos, tras varias temporadas como parte del jurado. En declaraciones recientes, Rossinelli destacó el profesionalismo de su colega y reconoció su aporte al reality culinario.

"Giacomo es un magnífico chef. He aprendido muchísimo de él y creo que ha entregado mucho al programa”, señaló. Sin embargo, también reconoció que en televisión los cambios son naturales: “Siempre puede haber variaciones y esta vez ha sido él, más adelante puedo ser yo o Javier (Masías)”, comentó a Trome.

Rossinelli también le dio la bienvenida a Luciano Mazzetti, quien se sumó en marzo de este año como nuevo integrante del jurado en la actual temporada. “Ahora ha llegado Luciano, que también es un gran chef, un gran compañero. Ambos tienen cosas que ofrecer al público”, afirmó, mostrando apertura y optimismo frente al nuevo equipo.

