Pamela Franco saluda reincorporación de Christian Cueva a Cienciano: "Qué le vaya muy bien"

Christian Cueva volvería pronto a las canchas luego de que Cienciano anunciara su reincorporación con un “tratamiento profesional” que le permita corregir conductas mientras "enfrenta un proceso que se encuentra en el ámbito de la justicia". Esto, en referencia a las denuncias de violencia en su contra emitida por su esposa, Pamela López.

Al respecto, Pamela Franco no se quedó callada y decidió declarar sobre la situación futbolística de Christian Cueva con quien se le vio en una discoteca en situaciones comprometedoras, de acuerdo con imágenes emitidas por el programa Magaly TV La Firme hace unas semanas.

Fue durante su visita a los estudios de Willax Televisión este martes que la vocalista de Alma Bella fue consultada sobre qué le diría al popular ‘Aladino’ tras conocerse su regreso a Cienciano para poder desenvolverse en el futbol profesional. “Qué le vaya muy bien”, fue la respuesta de Pamela Franco saludando al deportista.

Minutos antes, la también bailarina fue consultada sobre si tiene, o no, amor en su vida tras ser vinculada con Christian Cueva. “Amor siempre he tenido en mi vida. Amo a mi hija, a mi familia, que es lo más importante. Yo no cierro las puertas de mi corazón nunca”, expresó.

Por otro lado, recalcó que se encuentra trabajando y concentrada en sus proyectos profesionales. “Ahora estoy enfocada en mi trabajo y tengo que agradecer a Dios porque tengo bastante trabajo y también a la gente”, añadió.

Pamela Franco contó que habla con Christian Cueva: "Somos amigos"

Pamela Franco contó que actualmente solo tiene una relación de “amigos” con el Christian Cueva debido a que ambos se siguen en redes sociales.

“Somos amigos, nos seguimos en Instagram (…) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo”, declaró la expareja de Christian Domínguez en el programa Todo se filtra de Panamericana el último jueves.

Seguidamente, el conductor Kurt Villavicencio le recordó a Franco una entrevista que le dio a María Pía Copello en el programa Mande quien Mande donde la bailarina aseguró que “nunca volvería” con Cueva al confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con el deportista el 2018.

“(En ese momento) yo también estaba mal. Nadie se pone a pensar en mí. Yo no estaba bien emocionalmente. No sé lo que pase ahora en adelante”, dijo Franco. Al escuchar la respuesta, Villavicencio consultó a la artista si habla, o no, con Cueva, por lo que ella respondió: “Tampoco puedo decir que no. Sí, sí hablo con él”.

Pamela Franco sobre ampay con Christian Cueva: “No me acuerdo”

Por otro lado, Pamela Franco también habló del ‘ampay’ con Christian Cueva donde ambos aparecen juntos en una discoteca en una supuesta escena de besos.

Fue el programa Magaly TV La Firme quien mostró una foto de una mujer que sería Pamela Franco agarrando de la nuca a Cueva para besarlo. En la imagen, se le ve a Franco mirando y abrazando al exintegrante de la Selección Peruana.

Al respecto, ella declaró: “No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó”. Además, dijo que siempre acepta todo lo que le invitan. “Yo no salgo. Trabajo todos los fines de semana. Todo mi público es super bueno, y por ahí les gusta invitarme. Yo me tomo una chelita”.

