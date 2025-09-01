Hasta las lágrimas: Ethel Pozo, conductora de 'América Hoy', despide a su hija en España con emotivo video

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ethel Pozo conmovió las redes sociales con un emotivo video al lado de su hija Doménica. La conductora de América Hoy compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: el alejamiento de su pequeña, quien decidió quedarse en España para iniciar sus estudios universitarios de arquitectura en el país europeo.

La también hija de Gisela Valcárcel no pudo contener las lágrimas al ver cómo la joven tenía su primer día de clases en un lugar donde vivirá lejos de ella pues Ethel volverá al Perú para seguir en la conducción del magacín América Hoy, entre otros proyectos profesionales.

Con la canción Abriendo Caminos, de Diego Torres y Juan Luis Guerra, se pudo ver a una emocionada Ethel Pozo, quien estaba llorando —y abrazando— a su hija con fuerza mientras le daba un beso antes de que se vaya al campus universitario donde iniciará sus clases.

“Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria ¡es la mejor etapa! A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)”, sostuvo la comunicadora y actriz en un texto sobre el conmovedor video difundido este lunes en sus historias en Instagram.

Ethel Pozo aclara el motivo de su ausencia en América Hoy

Ethel Pozo aclaró el motivo de su ausencia en el programa América Hoy donde ella trabaja como conductora. Esto, en medio de la polémica entre su madre Gisela Valcárcel y el canal América Televisión tras el cierre del magacín ante un supuesto conflicto comercial.

A través de un video, difundido por el mencionado programa, se conoció que la hija de Gisela Valcárcel viajó a España junto a su esposo Julián Alexander y su hija mayor.

“Aquí estamos. Llegó el día. Por un lado la universitaria. Por otro lado mi esposo. Conteniendo emociones porque nos vamos a un viaje, el cual nos va a llevar al destino que es España que es donde Dome va a empezar a estudiar su carrera”, expresa la conductora desde el avión.

Seguidamente, recalcó el tiempo que su hija estará lejos de ella. “Mi bebé preciosa. Mi universitaria. Mi futura arquitecta. Nos estamos yendo a dejarla instalada aunque va a estar lejos. Hemos contado que son 16 semanas hasta que la volvamos a ver que es por Navidad”, sostuvo confirmando así su regreso al programa.

“Tal como lo escuchó nuestra conductora tenía programado este viaje a España para instalar a su hija mayor quien iniciará su carrera universitaria en tierras españolas”, resaltó América Hoy.

América Hoy continuó su emisión tras polémica entre Gisela Valcárcel y América TV

El miércoles 27 de agosto, América Hoy volvió a emitirse con normalidad pese a su supuesta cancelación, luego de la reciente controversia que involucró a Gisela Valcárcel, figura histórica de América Televisión.

Antes de presentarse en el programa matutino el último martes, Valcárcel publicó un mensaje en redes sociales asegurando que Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América TV, le había prohibido el ingreso a las instalaciones del canal 4. Esto generó una controversia, tanto así, que la popular 'señito' aseguró que el magazine no volvería a emitirse en TV.

Sin embargo, América Hoy salió en vivo al día siguiente en su horario habitual. En la transmisión, los conductores Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza hicieron referencia directa a la polémica con Valcárcel y prometieron que contarían lo que sucedió.

