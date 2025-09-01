Rosario Sasieta dejó de ser abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio ad honorem"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rosario Sasieta ya no es más abogada de Pamela López. La exministra de la Mujer señaló que, en mutuo acuerdo, se decidió “poner fin” al patrocinio legal “ad honorem” que le brindaba a la trujillana de 38 años en su defensa legal contra el futbolista Christian Cueva, a quien denunció por violencia física y psicológica a mediados de 2024.

Por medio de un sorpresivo comunicado, difundido en sus redes sociales este lunes, la popular ‘Señora ley’ sostuvo: “Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos ad honorem a la señora Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha”.

El documento, que tiene a firma de Rosario Sasieta y de Pamela López con fecha 20 de agosto de 2025, también dio alcances en lo logrado durante dicho tiempo en favor de la empresaria y madre de los hijos de Christian Cueva.

“Queremos indicar que, actualmente, la señora Pamela López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a 12 mil soles y que el día de ayer (19 de agosto) hemos logrado una conciliación con el señor Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6.º Juzgado de Familia de Lima”, explicó.

Finalmente, la letrada expresó sus buenos deseos para su —ahora— exrepresentada. “Le deseamos los mejores éxitos a la señora Pamela López, quien en señal de conformidad, suscribe el presente comunicado”, concluye sin dar detalles de los motivos del alejamiento.

Pamela López y Christian Cueva oficializaron su separación en agosto 2024. | Fuente: Instagram

Pamela López y Christian Cueva logran conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec, de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.

Rosario Sasieta asumió el 2024 la defensa legal de Pamela López contra Christian Cueva. | Fuente: RPP

Rosario Sasieta: “Christian Cueva ya puede visitar a sus hijos”

Anteriormente, Rosario Sasieta, entonces abogada de Pamela López, confirmó lo dicho por la empresaria sobre el acuerdo de conciliación para el régimen de visitas de los hijos con Christian Cueva.

La exministra de la Mujer recordó que López ya venía conversando con Henry Grados, abogado y apoderado legal de Christian Cueva, con quien llegó a un acuerdo para conseguir el régimen de visitas.

“Con el doctor Grados hemos estado conversando sobre el régimen de visitas (...) A raíz de eso llegamos a una citación esta semana en la cual el apoderado y Pamela López llegaron a un acuerdo”, señaló la abogada en entrevista con Amor y fuego.

Del mismo modo, recalcó que la intención de Pamela López siempre fue que sus hijos puedan recibir las visitas correspondientes de Christian Cueva.

“Ella quería resolverlo lo antes posible. Esto abre las puertas para que Christian Cueva pueda venir, dentro de las condiciones que se han formado, a ver a sus hijos. Él ya puede visitar a sus hijos sin conflictos”, sostuvo.