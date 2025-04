Pamela López sorprende al dar un paso importante en su relación con Paul Michael: ¿qué pasó?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López decidió dar un paso importante en su relación con Paul Michael. La todavía esposa de Christian Cueva viene mostrándose cada vez más unida al joven salsero dejándose ver juntos en varios momentos románticos en salidas y citas realizadas en diversos lugares de la capital.

Asimismo, una reciente imagen dejó claro que Pamela López va en serio con el cantante de 26 años ¿Qué pasó? Resulta que el programa Magaly TV: La Firme difundió unas fotos de López llevando a sus pequeños hijos a un concurrido parque de diversiones en Lima.

No obstante, lo que llamó más la atención fue ver a la empresaria de 37 años, en otra foto, sentada en una mesa junto a sus hijos y con el cantante Paul Michael, con quien viene saliendo semanas atrás.

La imagen demostraría que Pamela López ya presentó a Paul Michael a sus hijos evidenciando lo significativo del romance entre ambos confirmando que su relación avanza a pasos agigantados a pesar del poco tiempo. ¿Llegarán a formalizar? Veremos.

Pamela López y Paul Michael confirmaron su romance con una primera foto juntos. | Fuente: Instagram

Pamela López respondió si está enamorada de Paul Michael

Pamela López respondió si está enamorada de su actual pareja Paul Michael. Fue en una transmisión en vivo en su cuenta de Tik Tok que la anfitriona se dio un momento para hablar de su nuevo romance con el exintegrante de Combinación de la Habana.

"La estamos pasando superbién, soy feliz y disfruto lo que estoy haciendo ¿Si estoy enamorada? Lo que se ve, no se pregunta”, mencionó la empresaria trujillana, quien días atrás confesó que estaba conociendo al músico y que, por el momento, es alguien a quien “está conociendo” en esta nueva etapa en su vida.

Por su parte, el propio Paul Michael se animó a pronunciarse sobre su relación con Pamela López. Usando la misma red social, el músico mencionó que tanto él como López están “tranquilos y felices”, por lo que pidió a sus seguidores no hacer casos a los comentarios negativos que digan sobre ellos.

"No hagan caso a los malos comentarios. Todos los programas me están llamando, pero no voy a ir porque tergiversan todo”, mencionó Michael, quien aparece en varios videos de Tik Tok junto a Pamela López haciendo divertidos trends y pasos de baile.

Pamela López y Paul Michael presumen su amor en TikTok y demás redes sociales. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Pamela López y Paul Michael comparten primera foto juntos

Pamela López y Paul Michael compartieron su primera foto juntos en redes sociales. Fue en sus historias en Instagram que el salsero se mostró muy feliz al lado de López.

En la imagen, ambos lucen muy sonrientes y contentos. La empresaria usa una corta blusa mostrando sus hombros y abdomen mientras que el artista se muestra con un polo color crema. López se recuesta muy cómoda en Michael, quien sonríe mirando la cámara.

"Me encantas, Kittypam", escribió Paul Michael en la foto con un corazón etiquetando a Pamela López en Instagram y mostrando que existe una gran complicidad entre ellos. En seguida, ella compartió la imagen en sus redes sociales, confirmando así su romance con el joven músico.

Anteriormente, el popular 'Chalaquito' posteó una foto de Pamela López con un cariñoso mensaje: "Ay Dios mío, princesa. P&M (corazón)". Asimismo, señaló: "Cosita linda, cosita bien hecha. Me tienes (derretido)".

En la última publicación de Pamela López en Instagram, donde luce un llamativo maquillaje y un elegante conjunto negro, Paul Michael comentó dejando una cara babeando, lo que provocó la respuesta de López mandándole un beso y poniendo un emoji de rey.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis